受托內地攜子彈返港 裝修工判監3年半

▲ 裝修工涉從內地攜帶子彈返港，今於區域法院被判監3年半。(資料圖片)

54歲裝修工人稱受人所託，從內地收集一些子彈後運返香港，工人早前經審訊後被裁定無牌管有彈藥罪成，今（11日）於區域法院被判囚3年半。法官判刑時指，涉案子彈由內地運返港，增加案件嚴重性，但相信被告犯案僅出於樂於助人。

被告蘇志雄被控於2016年8月某日，在香港無牌管有5發實彈，被告經審訊後被裁定無牌管有彈藥罪成。辯方今求情時指，被告為人善良孝順，不時免費替鄰居維修，妻兒為其撰寫的求情信亦反映被告樂於助人，今次只屬單一事件，亦沒有證據顯示被告從中有收取報酬。

法官判刑時指控罪嚴重，需考慮判以阻嚇性刑罰，涉案的5發子彈性能良好，而由大陸運返本港更增加案件嚴重性，但被告並無案底，亦沒有證據顯示他曾收取報酬，因枇相信被告只是出於樂於助人而犯案，最後判以被告入獄3年半。

控方早前於開案陳詞中指，警方於2018年7月21日凌晨，在深水埗截查一名男子陳東榮，當時陳甫見警員即轉身狂奔，警員其後於陳身上搜出1柄霰彈槍及1顆子彈，並在附近尋獲6顆子彈。陳於警誡下指出其中5發子彈來自本案被告。

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記者：楊詠渝



