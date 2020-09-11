  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (週五) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【迪士尼】香港迪士尼推15周年徽章　逾900元城堡限量珍寶徽章首日即售罄

社會 17:27 2020/09/11

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港迪士尼樂園推售的「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」已售罄。（香港迪士尼樂園官網截圖）

香港迪士尼樂園明日（12日）踏入15周年，「奇妙夢想城堡」（Castle of Magical Dreams）亦將於年內揭幕，樂園今日（11日）起在官網推售多款限量或特別版徽章，其中最貴﹑售逾900元一枚的「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」即日已售罄。

【迪士尼】香港迪士尼踏入15周年　9月12日Facebook辦網上生日會

根據香港迪士尼樂園官網資料，「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」僅售200枚，以禮盒形式包裝，每套售949元，每人限購一枚，今日上午11時起開賣，但官網下午已列出有關產品已售罄，其他款式的徽章，包括「香港迪士尼樂園15周年手提袋配特別版徽章套裝」（189元）﹑「奇妙夢想城堡限量版徽章套裝（一套二枚）」（175元至219元）及「奇妙夢想城堡『奇妙處處通』會員尊屬限量版徽章」（183元至206元）則仍有貨量。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制
13:16 2020/09/08
【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制
【海洋公園優惠】海洋公園重開後推港人限定優惠 半年無限次入場證及門票65折
13:19 2020/09/10
【海洋公園優惠】海洋公園重開後推港人限定優惠 半年無限次入場證及門票65折
【海洋公園重開】「哈囉喂」活動20年來首次取消　水上樂園年底峻工惟料今年未能開幕
14:12 2020/09/10
【海洋公園重開】「哈囉喂」活動20年來首次取消　水上樂園年底峻工惟料今年未能開幕
【香港迪士尼】查懋聲馮英偉續任主題樂園公司非執董　為期2年
17:53 2020/08/31
【香港迪士尼】查懋聲馮英偉續任主題樂園公司非執董　為期2年
香港 迪士尼樂園 Disney 產品

最高瀏覽

【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
22:31 2020/09/10
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】
13:29 2020/09/10
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】