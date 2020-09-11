【迪士尼】香港迪士尼推15周年徽章　逾900元城堡限量珍寶徽章首日即售罄

▲ 香港迪士尼樂園推售的「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」已售罄。（香港迪士尼樂園官網截圖）

香港迪士尼樂園明日（12日）踏入15周年，「奇妙夢想城堡」（Castle of Magical Dreams）亦將於年內揭幕，樂園今日（11日）起在官網推售多款限量或特別版徽章，其中最貴﹑售逾900元一枚的「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」即日已售罄。

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根據香港迪士尼樂園官網資料，「奇妙夢想城堡限量版珍寶徽章」僅售200枚，以禮盒形式包裝，每套售949元，每人限購一枚，今日上午11時起開賣，但官網下午已列出有關產品已售罄，其他款式的徽章，包括「香港迪士尼樂園15周年手提袋配特別版徽章套裝」（189元）﹑「奇妙夢想城堡限量版徽章套裝（一套二枚）」（175元至219元）及「奇妙夢想城堡『奇妙處處通』會員尊屬限量版徽章」（183元至206元）則仍有貨量。

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記者：陳曉瑩