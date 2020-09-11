  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】絕世好女友湯怡化身山系女騷纖腰　Kathy到海洋公園行山+做瑜伽

娛樂 17:51 2020/09/11

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

湯怡到海洋公園森度遊大曬小蠻腰。

海洋公園宣布將推出行山團，在10月陸續推出「森度遊」活動，包括南朗山秘道行山團，此外讓旅客在水族館等地點做瑜伽。近期憑《反黑路人甲》人氣急升，被封世好女友的湯怡（Kathy），率先試在海洋公園行山及做瑜伽。

湯怡在昨天（9月10日）於個人社交平台上載在纜車下行山的照片並寫道：

大家成日問我有咩行山路線推介
最近我發現咗一條新路線！
就係海洋公園入面嘅行山徑喇💁🏻‍♀‍
有靚海景之餘 仲有纜車喺你隔離
輕輕鬆鬆 一家大細都適合
等我下次帶埋我嘅梁灝小朋友
一齊參加呢個海洋公園行山團先☺️

【海洋公園優惠】海洋公園重開後推港人限定優惠 半年無限次入場證及門票65折

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【反黑路人甲】湯怡自揭洪卓立是初戀情人　單身兩年坦言現在有追求者【有片】

到今日，湯怡上載在水族館做瑜伽的照片，寫道：

瑜伽做得多🧘🏻‍♀‍
但喺水族館入面做瑜伽就真係第一次
環境寧靜 仲有好多魚陪住你一齊做添
身心特別relax😌
下次有機會我地喺入面相遇 好無？

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚　喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】
18:04 2020/09/08
【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚　喜歡小朋友坦言渴望做媽媽【有片】
【反黑路人甲】多情細倫封「現代韋小寶」　王浩信與4女糾纏終情歸何處？　
今日 13:32
【反黑路人甲】多情細倫封「現代韋小寶」　王浩信與4女糾纏終情歸何處？　
【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意　零收入日子當磨練：現在是個好時機
16:07 2020/09/02
【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意　零收入日子當磨練：現在是個好時機
【反黑路人甲】湯怡人氣升獲封「絕世好女友」　擔正葉念琛新片主角成新一代阿寶
13:26 2020/08/27
【反黑路人甲】湯怡人氣升獲封「絕世好女友」　擔正葉念琛新片主角成新一代阿寶
【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信　靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】
16:49 2020/09/02
【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信　靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】
湯怡 海洋公園 Local Tour 行山徑 行山 瑜伽 電視劇 娛樂行業 演員

最高瀏覽

【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
22:31 2020/09/10
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】
13:29 2020/09/10
【過街英雄】森美憑慳家致富手持逾半億物業　一家四口1700呎九龍塘豪宅曝光【多圖】