【反黑路人甲】絕世好女友湯怡化身山系女騷纖腰 Kathy到海洋公園行山+做瑜伽
娛樂 17:51 2020/09/11
海洋公園宣布將推出行山團，在10月陸續推出「森度遊」活動，包括南朗山秘道行山團，此外讓旅客在水族館等地點做瑜伽。近期憑《反黑路人甲》人氣急升，被封世好女友的湯怡（Kathy），率先試在海洋公園行山及做瑜伽。
湯怡在昨天（9月10日）於個人社交平台上載在纜車下行山的照片並寫道：
大家成日問我有咩行山路線推介
最近我發現咗一條新路線！
就係海洋公園入面嘅行山徑喇💁🏻♀
有靚海景之餘 仲有纜車喺你隔離
輕輕鬆鬆 一家大細都適合
等我下次帶埋我嘅梁灝小朋友
一齊參加呢個海洋公園行山團先☺️
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到今日，湯怡上載在水族館做瑜伽的照片，寫道：
瑜伽做得多🧘🏻♀
但喺水族館入面做瑜伽就真係第一次
環境寧靜 仲有好多魚陪住你一齊做添
身心特別relax😌
下次有機會我地喺入面相遇 好無？
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撰文 : TOPick柴犬出動