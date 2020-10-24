【兒童心理】4歲小孩憂婆媳糾紛引起心理問題經常「周身骨痛」　輔導心理學家吳芷嫣指遊戲可作治療

▲ 輔導心理學家吳芷嫣指兒童可以從遊戲當中及發洩。（文子健攝）

疫情影響下，學童的學習及生活環境都有轉變，註冊輔導心理學家吳芷嫣指，學童長時間留在家中，社交互動相對減少，對小朋友構成壓力。而在「在家學習」下，學童只是看着鏡頭去學習，集中力也會受影響，加上家長在家工作時亦容易帶有情緒時，對小孩子來說又會增添了壓力。要解決兒童的精神受壓症狀，吳芷嫣認為小朋友可以透過「玩」以抒發自己的情緒，而家長「參與而不干預」的態度亦同樣重要。

家長可以「參與而不干預」形式 助小朋友可從遊戲中學習

吳芷嫣提到一些行為及情緒問題可以顯示出小朋友的壓力，例如他們經常心情不好，甚至會大吼大叫及發脾氣，有部分小朋友更有失眠及周身骨痛的情況。這些時侯家長就要多加留意，因小朋友可能並不是在「扭計」，而是在表達情緒。

她續指遇過一位4、5歲的小朋友，最初經常說自己頭暈頭痛，但卻找不到臨床的原因。而除了頭暈頭痛外，小朋友在家時亦有很多行為問題，譬如說大叫和掉東西等的情況，家長才帶他來求醫，卻發現原來是受情緒問題困擾。吳芷嫣指，該位小朋友的情緒問題與家庭環境和氣氛有關係，因為父母常常會因小事吵架，另外家中還有婆媳糾紛，令他產生壓力，

因為他未有這樣的成熟度，去明白爸媽本身的衝突不是源自於自己，而是源自於兩者的溝通問題。這個情況下孩子會怪責自己，覺得是自己問題。

就以上個案，吳芷嫣指父母方面要做一個婚姻治療，去改變他們婚姻模式。而在小孩子方面，針對三歲至八歲的兒童，就會安排行為上的治療，會教他們一些放鬆練習，先處理一些緊張的情緒。同時，配合一些親子的遊戲治療及時間，因小孩子就是以「玩」的方或去表達及發洩情緒，所以最理想是每日可以給小朋友30分鐘去玩遊戲。

▲ 遊戲治療示範。（圖片由受訪者提供）

遊戲方面就有兩種分類，分別為指導和非指導式，指導式遊戲以訓練為主，需要小朋友從中學習。非指導式遊戲就是讓小孩子可以自由地去玩，目標是想小孩子發揮更多創意，同時令親子關係變好，甚至是製造空間讓孩子表達自己的情緒。

吳芷嫣指在非指導式的自由遊戲時間中，家長可以「參與而不干預」的形式，交由小朋友決定以甚麼方式去玩。家長就可以在過程中觀察小孩子，了解他們到底在玩甚麼，吳芷嫣舉例說，如見到小朋友拿着兩架玩具車不停相撞時，我們就可以說這樣會讓人感覺很生氣，那小孩子就可以從遊戲當中，學習到原來這個感受叫「生氣」，日後也會多一些情緒詞彙去表達自己。

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記者：郭家穎