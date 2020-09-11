狗主失8個月大貴婦狗遭勒索4萬元　警拘一對情侶

▲ 警方經過連日追查後，找回被偷走的8至9個月大貴婦狗。（ 曾秋文攝）

警方昨日接獲1宗勒索和盜竊的案件，報案人指在本月5日凌晨時分遺失他的狗隻，其後在社交平台上發放相關的帖文，至前日（9日）匪徒透過社交平台聯絡報案人，要求報案人以4萬元贖回狗隻，否則對牠作出不利，狗主遂報警求助。

警方接報後安排深水埗警區的動物專責調查隊人員跟進和展開多方面調查，包括翻看大量閉路電視、情報蒐集和分析，最後鎖定目標人物，至今日下午探員在天水圍一屋邨大廈內拘捕1名24歲男子及1名23歲女子，2人為情侶關係，探員成功尋回相關的狗隻，牠為8至9個月大的貴婦狗，初步檢查健康狀況良好，稍後會作詳細檢查。

▲ 警方拘捕1名24歲男子及1名23歲女子，2人為情侶關係。（曾秋文攝）

深水埗警區署理總督察許仲恒指，涉案貴婦狗是在9月5日先被盜去，其後輾轉落入該對疑犯手上，其後疑犯在網上找到狗主的貼文，最後透過社交網站聯絡狗主進行勒索。據知是狗主在放狗一時大意，才不慎被人偷去，而偷狗人並非2名疑犯，正追緝其歸案。

警方一直關注動物的福利，致力打擊一切殘酷對待動物的行為。在數年前推出動物守護計劃，目前會與不同政府部門和動物權益的相關組織，包括愛護動物協會作教育、培訓、宣傳、情報收集及調查等多方面進行執法。

警方亦在全港有刑事調查隊的22個警區設立專責調查隊，專門負責涉及當區動物的刑事案件，漁護署和動物愛護動物協會亦會提供專業意見和協助警方調查。許仲恒呼籲所有養寵物的人士，放狗時應小心狗隻去向，避免讓匪徒有機可乘。

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記者：曾秋文