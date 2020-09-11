大埔公路開槍案失車被截 揭兩男涉藏毒同被判監

警方前年於大埔林錦公路開槍追截失車，事後駕駛失車的司機及接應他的男子被控危險駕駛及藏毒等罪，兩人早前承認控罪，今（11日）於區域法院分別被判囚4年半及3年9個月，並須停牌。法官判刑時批評駕駛失車的司機行為具攻擊性，駕駛態度令馬路上的使用者身處險境；而接應司機的男子駕駛態度囂張，罔顧他人安危。

涉案首被告溫運權（37歲）及吳志偉（48歲）分別承認盜竊、危險駕駛及藏毒罪，首被告另承認1項處理贓物罪。

法官今判刑時指，首被告駕駛失車時多次倒車，以警告對方別再緊隨他，當時路面交通繁忙，其後警車亦加入追逐，首被告的危駕行為持久且具攻擊性，亦對警員造成傷害，其駕駛態度令馬路上使用者身處險境。法官經考慮後就4項控罪共判以被告入獄4年半，停牌兩年。

至於次被告，法官認為次被告前往接載首被告時，已知悉首被告正在逃避警方追捕，而他協助對方，這屬加刑因素，最終導致警方需開槍及使用警棍將車輛截停，其駕駛態度囂張，罔顧他人安危，幸好最後次被告駕車避開警方，否則將造成更嚴重傷亡。而次被告干犯本案時正值停牌令期間，反映他是慣犯，因此決定就3項控罪，判以被告入獄3年9個月，停牌3年。

案情指，2018年8月14日，首被告乘粉麵運送工人將1輛輕型貨車停泊在路邊送貨期間，將貨車偷走，工人其後重遇失車，遂駕車追截首被告及報警。於追截期間，首被告兩度倒車撞向工人所駕駛的車輛，最終雙方於大埔林錦公路交匯處相撞而停下。首被告下車後登上次被告駕駛接應的私家車，警方其後開槍及使用警棍追截私家車，並於車上及次被告寓所內搜出毒品。

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記者：楊詠渝