工聯會倡派消費券　促提交取消強積金對沖草案

▲ 工聯會今日約見特首林鄭月娥，就施政報告提交多項意見。（陳宛彤攝）

施政報告將於下月公布，工聯會今日與特首林鄭月娥提交建議，以「重振經濟、保障就業、重新起步」作為主題，當中包括要求派發不少於8000元的消費券、向受疫情嚴重影響的員工發放1萬元津貼。

工聯會建議，設立失業或停工現金津貼，以9000元作為上限，為期6個月，並向沒有強積金戶口的自僱人士，發放一次性7500元津貼，同時向受疫情嚴重影響的行業從業員，如飲食、旅遊等，每人派發1萬元津貼，並設立求職津貼，每月向求職者提供3000元毋須資產審查津貼

另外，工聯會又建議，向市民派發不少於8000元的消費券，以鼓勵經濟復甦。立法會議員麥美娟解釋，假如派發現金，市民若將金錢儲放銀行，便不能發揮重振經濟作用，才建議用消費券方式，鼓勵市民消費。

麥美娟又提到，土地房屋問題有待解決，而政府可用的「新招」並不多，應交待以往提出的計劃，例如引用《土地收回條例》、發展棕地、填海造地等，當中包括明日大嶼，強調有關措施需要盡快實行，政府應適時向公眾交代進度，令市民有份參與，以爭取支持。

勞工界陸頌雄則提到取消強積金問題，直言現屆政府抛出政府承擔200億元的方案，並獲商界、議會支持，認為政府要盡快向立法會交出相關草案，否則難以趕及今屆政府任內「找數」。

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記者：陳宛彤