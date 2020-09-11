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梁君彥：全體議員可獲發4年約滿酬金 不接受延任者須9.30前書面通知秘書處

政治 17:54 2020/09/11

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立法會主席梁君彥表示，完成4年任期的議員都可獲發約滿酬金。（林曉君攝）

第六屆立法會延任至少一年，立法會主席梁君彥表示，完成4年任期的議員都可獲發約滿酬金，接受延任的議員，將獲發另一筆約滿酬金。至於不接受延任的議員，須在9月30日前書面通知秘書處，屆時可獲得一筆款項作結束議員辦事處之用。

立法會行政管理委員會下午召開閉門會議，商討議員約滿酬金安排，梁君彥會後見記者引述政府回信表示，第六屆立法會延任並無先例，議員因履行職務獲發還開支並非不合情理，在符合相關指引及原則之下，不反對行管會以靈活方式處理第六屆立法會議員酬津安排。

梁君彥表示，行管會參考政府意見之後，決定不論議員是否接受延任，都可獲發2016年10月1日至2020年9月30的約滿酬金。若議員完成延任會期，可獲另一筆約滿酬金，另外，若議員選擇辭職，可以按現行指引，申請一筆結束辦事處開支。

被問及若議員不主動辭職，但亦不出席議會，梁君彥是會否在3個月後宣布該議員喪失議員資格，梁君彥表示，未發生的事要等發生後才處理，強調要正式書面通知秘書處辭職，才可獲發結束辦事處開支，否則就會按既定機制做，如果議員中途辭職，不能獲取結束辦事處開支。

梁君彥表示，議員做的事要對得住香港市民，他希望，所有議員都接受留任，因為有不同聲音議會才能發揮作用，不過，議員有自己選擇，若有正當理由不接受延任，須以正式書面通知秘書處。

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記者:林曉君

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