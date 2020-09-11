【海洋公園保育】海洋公園推「Chill級保育計劃」　招募本港大專中學生保護3大珍貴物種

▲ 海洋公園推出「Chill級保育計劃」，號召全港學生加入保護3大本地物種行列及將生態保育融入生活。（經濟日報資料圖片）

海洋公園重開在即，公園推出全新生態保育活動「海洋公園Chill級保育」計劃，正招募全港12至29歲的中學生﹑大專生及青年 （12至29歲）參與，免費透過培訓及實踐體驗等，保護本港3大珍貴物種，包括鹿角珊瑚科珊瑚（鹿角珊瑚）、綠海龜及金裳鳳蝶。

公園指，參與計劃的學生有機會到訪海洋公園幕後基地、野生動物棲息地實地考察、前線工作體驗、生態保育或推廣方案設計、藝術創作及海外交流等，為參加者提供人生規劃的參考。

海洋公園已為重開作好準備，並會推出多項港人優惠，詳情即看：【下一頁】

「海洋公園Chill級保育計劃」概覽

組別 活動主題 中學生組別 （以學校為單位） 「海洋公園保育聯盟」︰邀請本地中學參與鹿角珊瑚、綠海龜及金裳鳳蝶的保育工作。 「海洋公園STEAM學生大賽2021」︰鼓勵學生應用STEAM相關學科的知識和技能，為是次三個焦點物種的保育問題提出創新的解決方案。 大專生及青年組別（以個人為單位） 「海洋公園Chill級保育大使計劃」︰招募大學生作為保育大使，參與生態保育項目。 「海洋公園Chill級保育市場推廣大賽2021」︰透過舉辦生態保育推廣大賽，鼓勵年青人在其擅長的領域中，協助本地生態保育工作的宣傳及發展。

海洋公園「哈囉喂」活動20年來首次取消，詳情即看：【下一頁】

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焦點物種一：鹿角珊瑚

珊瑚為海洋中約四分一的生物提供食物和庇護，對海洋生態系統尤其重要。香港現存有84種造礁珊瑚，以鹿角珊瑚較常見，當中有些品種被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為易危及近危。牠們正遭受不同人為活動破壞，包括因水上活動帶來的海洋污染，令生長受到影響，而往往被忽視的污染源 - 化學性防曬產品更是珊瑚面對的最大威脅之一。

本地青年在「海洋公園Chill級保育計劃」中將有機會與本地機構合作，為人工智能數據庫整理資料，協助建立人工智能珊瑚辨識系統，為海洋生態保育出一分力。

焦點物種二：綠海龜

綠海龜是世界第二大海龜品種，屬國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄上的瀕危物種，亦是唯一在香港有繁殖記錄的海龜品種。不過綠海龜在香港水域生存並不容易，牠們常被魚網纏繞、誤食海洋垃圾，或被船隻螺旋槳擊傷致命。大量即棄塑膠流入海洋後，更經常被海龜和其他動物誤食。

​​​​​​海洋公園自2000年起與漁農自然護理署緊密合作，義務拯救及照顧於野外擱淺或於走私活動中充公所得的海龜。「海洋公園Chill級保育計劃」將邀請中學生種植海龜進食的蔬菜，共同為照顧海龜出力。海龜可放歸大海時，中學生及大專生亦有機會親身參與。

焦點物種三：金裳鳳蝶

金裳鳳蝶是香港約250個蝴蝶品種中體型最大的品種，亦是目前僅有兩種受本地法例保護的蝴蝶之一。其黑黃分明的奪目外形引來不法之徒濫捕牟利，致令其數量大減。部分遠足人士不負責任的行為，例如留下垃圾、滋擾沿路生態等，亦破壞金裳鳳蝶的棲息地，令牠們無法有個安全舒適的家。

海洋公園於園內建有生態友善花園，栽種不同的寄主及蜜源植物，在石屎森林中，為蝴蝶及其他昆蟲提供一個休憩點，更會透過「海洋公園Chill級保育計劃」與本地中學合作，於校內種植蜜源植物，綠化校園並提升區內生物多樣性。

海洋公園管理層談公園財政狀況及未來發展，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩