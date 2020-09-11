【全女子樂隊】FIESTER藉音樂釋放壓力傳送歡樂　《徘徘徊徊》分享搖滾女生愛情觀【有片】　

▲ 全女子Metal樂隊FIESTER由結他手Iris、結他手CoCo、Keyboard手Kelly、Bass手Amy、主音Alison及鼓手Sophia組成。（湯炳強 攝）

本土搖滾女子樂隊FIESTER成軍9年，早前推出了新歌《徘徘徊徊》，找來了郭爾君和張文傑拍攝MV，演繹一段兜轉又揪心的愛情故事。

全女子Metal樂隊FIESTER由結他手Iris、結他手CoCo、Keyboard手Kelly、Bass手Amy、主音Alison及鼓手Sophia組成，她們希望能成為舉辦嘉年華的人，將歡樂帶給每一個人。

【徘徘徊徊】為本土搖滾樂團FIESTER新歌拍MV 郭爾君張文傑演繹揪心愛情故事【有片】

▲ 主音Alison。（湯炳強 攝）

FIESTER的新歌《徘徘徊徊》靈感來自各成員的愛情觀，Alison透露：「聖誕節時舉辦了派對，玩得興起之時便談起一些感情故事，發現大家的感情路都是有點崎嶇，便有了靈感想去創作一首情歌。」

Amy說：「創作歌曲前，我們正經歷一些感情挫折，便想創作一首歌去表達我們對感情的想法。」她又謂：「很多人都會渴望有一個完美的伴侶或一段完美的感情，如果你真的很愛一個人，當你看見一些不完美的事，也需要去接受它，而非不斷地去尋覓一個你覺得是適合的人。」

▲ 鼓手Sophia。（湯炳強 攝）

Sophia指：「我們六個都很重視緣份，若然遇上一個不合適的人，但卻對他很有感覺，這或許就是上天給你的一個課題，要先經歷這課題方可有新的生活。

我覺得一段感情不論是開心還是苦辣，也要好好地感受真實的一面。」

Kelly覺得：「需要多溝通，對一對情侶而言，溝通是很重要的，若然將所有事都收藏起來不說口，或害怕傷害了別人而不說出來，這是不好的。多交流溝通才會知道對方的想法。有錯便去改善，大家都需要互相磨合，便可有一段長久的感情。」

▲ Keyboard手Kelly。（湯炳強 攝）

Iris認為：「不能是單方面的努力，維繫一段感情需要雙方有共同目標，如果雙方都只想為對方好，卻沒想過對方需要的是甚麼便難以去維繫。」

CoCo說：「覺得需要獨立，我本來是很依賴的，所以仍然處於學習階段。」

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▲ 結他手CoCo。（湯炳強 攝）

透過搖滾音樂抒發情緒

究竟這六位女生為何會組成Metal樂隊？

Alison回想：「青春期有很多情緒及想法，卻不知該如何去抒發，無意間接觸到重形音樂、搖滾樂，透過它的力量去將自己一些負面、被壓抑的情緒抒發出來。」她又說：「重型音樂不會劃位，突然間所有人都可以很熱情、投入，沒有隔膜。」

Sophia憶述：「我以前觀賞過一位大姐姐舉行的騷，覺得別人很厲害，當時的我在想如果長大後做同樣的事，舉辦一場屬於自己的騷又會是怎樣？」她續指：「如果有天我也能做到，可能我也會影響了另一位小妹妹。音樂是一種傳承，上一代給我的，我希望能將少許的訊息傳給下一代。」

▲ 結他手Iris。（湯炳強 攝）

Iris形容音樂為她們的青春期填滿色彩，「小時候玩音樂是因為百無聊賴，與這班人一起做這件事，從中獲得了開心，希望能將這種開心如種子般種在其他人的心中。」

Amy指音樂是一個休憩的空間，「現實中需要面對的壓力和煩惱都很多，回到家中能有一段少少的時間去享受音樂是一件非常送鬆的事，不論是任何類型的音樂也好。」

CoCo坦言：「我想成為台上的表演者感染觀眾，可以有一個共鳴。」

▲ Bass手Amy。（湯炳強 攝）

問到樂隊名字的由來，Amy表示：「FIESTER這名字，起初我們認為是給予歡樂大家的一個人，這字原來的意思是嘉年華，我們加『ER』在後，取其意思為舉辦嘉年華的人，希望能將歡樂帶給每一個人。」

CoCo指音樂是不可或缺的，「是生活的一部分，約中二時開始夾Band，音樂等於跟她們的友誼，會繼續下去，不會完結的。」

▲ FIESTER希望能將歡樂給予每個人。（湯炳強 攝）

Iris認為：「音樂代表着我們每個人的成長階段，初成立FIESTER時的曲風跟現在的不一樣，我們不斷地轉變，尋找新的，經過一些事情後，見證着我們的脫變，每首歌都代表着我們不們的脫變。音樂代表着我們每步的階梯，也印證着不同的成長。」

她預告：「11月頭都會推出新歌，希望能帶來不同的感覺。」

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記者：梁樂欣