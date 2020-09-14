【母愛印記】港男棄百萬年薪婚禮統籌生意變身手作人　創母乳琉璃首飾為媽媽製造愛的印記

▲ 4年前一次台灣旅行，讓Dex首次接觸琉璃工藝，誰知一試便愛上，並創製了母乳首飾。

能夠親自為自己的孩子餵哺母乳，對每一位媽媽來說，都是既難忘又值得自豪的事，希望將回憶留下作個紀念？本身是琉璃手作人的港男Dex，成功將母乳注入琉璃內製成飾物，好讓每位媽媽能夠跟孩子一同分享此寶貴的經歷，結果深受不少媽媽歡迎。

▲ 去年Dex徒弟阿輝的小朋友剛剛出世，於是二話不說慷慨捐出太太的母乳做實驗。（黃建輝攝）

為了追求夢想，往往都要付出代價，而Dex就選擇放棄了月入6位數字的婚禮統籌生意，決定開設自家的琉璃工藝坊Lampwork Art Store Treasures Of Q，最近他更創出母乳首飾，在媽媽界掀起熱潮。

▲ 每件琉璃珠的製作除了玻璃棒，就只需要2ml至3ml的母乳便可。（黃建輝攝）

Dex原先開設了一間婚禮統籌公司，自己亦會當上婚禮司儀，創業接近10年，高峰期每年營利逾百萬。4年前一次台灣旅行，讓Dex首次接觸琉璃工藝，誰知一試便愛上。回港後繼續自學琉璃製作一年多，當時Dex亦有感婚禮統籌的生意漸走下坡，於是便索性轉型，開設自己的琉璃工作室當個手作人。

▲ 已是4孩之母的Natalie，表示製作母乳首飾勾起了她不少辛酸的回憶。（黃建輝攝）

去年Dex舉辦親子工作坊的時候，有一位媽媽級的學生忽然建議Dex不如嘗試製作母乳首飾，於是Dex便開始了研究的工作。為了確保整個試驗過程都以母乳的成分為標準，Dex亦要求要用母乳去做測試，但問題是哪裏來母乳？湊巧徒弟阿輝的小朋友剛剛出世，阿輝立即慷慨捐出太太的母乳做實驗。

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兩師徒表示整個研究過程都頗順利，沒有太多失手情況發生，他們表示要燒製出玻璃球並不困難，但如何令母乳粒子做出更漂亮的花紋則需要時間不斷嘗試及改良。掌握到物質的變化後，兩人成功創製出星空版母乳琉璃及冰乳琉璃兩種形態，Dex說︰

我們先創出前者，但認為跟放入寵物毛髮的製作效果頗為接近，兩種物質同樣都會在琉璃內形成氣泡，因此我們再繼續嘗試，然後創出冰乳琉璃，並發現只有母乳的成分才可得出結冰的裂紋效果，因此它最能展示母乳的獨特性。

不過Dex解釋，冰乳琉璃的製作較為複雜，其中一個步驟更有一定危險性，因為玻璃容易爆裂，不過大家可以放心，導師會代為完成危險的步驟。

▲ 希望為家中4個小朋友留個紀念，因此Natalie一共製作了4件母乳首飾。（黃建輝攝）

除了可以親自上門學藝，由自己一手一腳去做出製成品，大家亦可以將母乳交給Dex代為製作，每粒琉璃珠只需要2ml至3ml母乳便可。

▲ Natalie正利用混入了母乳的玻璃棒，燒製成琉璃球。（黃建輝攝）

▲ 將燒融的玻璃棒直接放入母乳，是要將母乳跟玻璃結合，但有機會令玻璃棒爆開，因此導師會代學員完成此步驟。（黃建輝攝）

Dex的其中一位學生、已是4孩之母的Natalie，某天突然在家中雪櫃找到遺忘了3年的母乳，明知母乳已經過期，但又捨不得棄掉，便上網看看母乳可以造成甚麼製成品，讓子女們將來可以作個紀念，然後就讓她看到了Dex工作室的宣傳。在好奇心的驅使下，Natalie選擇了到工作坊上課。Natalie笑言，在整個製作過程中，令她勾起了不少辛酸的回憶，她說︰

我本身是在職媽媽，除了要應付繁忙的工作，亦因為自己乳量不多，家中的老人家亦會有微言，我要承受不少壓力，但知道母乳對BB好，惟有堅持去做，所以這些母乳首飾來得有相當意義及紀念價值。

記者：梁靜詩