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民建聯舉行「香港虛擬資產及證券型代幣發行的未來發展」論壇

政治 18:35 2020/09/11

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民建聯舉行「香港虛擬資產及證券型代幣發行的未來發展」論壇。（民建聯提供）

民建聯昨（10日）舉行「香港虛擬資產及證券型代幣發行的未來發展」論壇，討論有關香港與粵港澳大灣區虛擬資產，及證券型代幣發行的發展前景，出席論壇的嘉賓講者分別來自相關行業、法律會計專業、學者，以及金融發展局。

論壇由民建聯副主席張國鈞，以及德勤中國資本市場南區領導合夥人呂志宏主持。會上嘉賓講者認為，香港必須抓住發展機會，強化本港的相關基建設施，以建立成為未來的全球數碼金融中心。

金融發展局董事會主席李律仁認為，虛擬資產及證券型代幣發行的業務發展必定有利於香港提升國際金融中心地位，惟時間上則不確定，其中原因包括他個人對沒有政府背後支持的貨幣持有保留態度。

港大嘉里基金法學教授安納德教授指出，從首次代幣發行（ICO）往往有規避監管的情況，證券型代幣發行雖然具有提高融資效率及流通量等好處，但重點必需要加強披露，並完善交易系統，以降低相關交收風險，同時加強如何協助中小企與初創企業融資。

香港金融科技協會董事盧廷匡則表示，相對美國、韓國及日本，香港許多人仍未認識甚麼是虛擬資產，因此，該會可作為一個平台，以推廣相關業務發展，讓國際海外投資者能找到適當渠道，物色適當的相關產品。

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責任編輯︰尹櫻霖

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