陳彥霖被裁定死因存疑 官指望研訊還陳母「少少公道」

▲ 少女陳彥霖被裁定死因存疑，死因裁判官望研訊還陳母何姵誼(白衣者)公道，何聞言於庭上拭淚。(資料圖片)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日被發現赤裸浮於將軍澳魔鬼山對開海面，經過12天死因聆訊，陪審團今一致裁定死因存疑。裁判官安慰死者母親，指對研訊首日法庭外發生的不愉快事件，感到遺憾，希望研訊還陳母少少公道，又指死者心底裏真的對母親很好。

經過12天聆訊後，死因裁判官今早排除死於自殺或非法被殺的裁決選項，陪審團退庭商議約4小時後，一致裁定死因存疑。

死因裁判官裁決後安慰死者母親何姵誼，指研訊首日在法庭外發生不愉快事件，希望本次研訊還她「少少公道」，又指似乎死者生前對朋友及家人很好，雖然死者生前與母親不時吵架，但相信死者心底裏真的對母親很好，又表示對死者離世感難過，陳母聞言拭淚。

陪審團裁決後提出兩項建議，指因未能確認死者是否受思覺失調影響而致死，建議醫管局檢討現行青少年精神科會診後的跟進機制。

另因死者屍體腐化，法醫科未能確認死者死因，陪審團建議衞生署法醫科重新考慮藻類微生物檢測，以助日後確認海中發現屍體的死因。

死因裁判官於裁決後又向陪審團表達謝意，感謝他們在疫情未消除下，在比較擠逼的環境下一同處理案件，又指出陪審團機制對香港法律制度十分重要。

死者陳彥霖（15歲）案發時為調景嶺知專設計學院的青年學院學生，其屍體於去年9月22日被市民在將軍澳魔鬼山對開海面發現，當時屍體全裸浮於海面。

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記者：王仁昌