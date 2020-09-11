【銅芯抗疫口罩】港府9月14日起再派銅芯抗疫口罩　已登記市民將免費直接獲發

▲ 政府向市民免費派發第二個「銅芯抗疫口罩」。（經濟日報資料圖片）

創新及科技局今日（11日）宣布，政府由下星期一（14日）起，向合資格的市民免費派發第二個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」，於今年5月6日至6月6日期間已透過網上登記索取香港市民，如於登記時已授權政府將登記資料用於派發其他口罩並獲香港郵政成功派遞第一個口罩，政府將向其派遞第二個口罩。

創科局指，主要登記人將在郵件派遞前收到載有郵件編號的短訊通知，香港郵政會於短訊發出後3個工作天內，將口罩派遞到主要登記人提供的地址。第二輪郵政派遞完成後，仍未索取「銅芯抗疫口罩」的市民，可由10月初起親身或授權他人到指定地點索取，詳情及確實日期容後公布。

創科局發言人說，派發「銅芯抗疫口罩」是將本地研發成果落地並應用於抗疫，其後把口罩交予美國尼爾森實驗室再作測試，結果同樣顯示就顆粒過濾效率（PFE）和細菌過濾效率（BFE）而言，口罩在清洗前、經40次和60次清洗後，質量依然完全符合相關國際標準，再次確認口罩足以用於社區日常生活防護。

發言人稱，留意到有市民混淆了微銅粒及納米銅，重申口罩抗菌層帶有微銅粒，不含納米銅，微銅粒比納米銅大1,000倍。鑑於公眾早前對口罩含銅物質的安全關注，研發中心亦委託一間本港認可實驗室透過模擬呼吸裝置，測試口罩在使用者一般呼吸的情況下會否釋出含銅物質，結果顯示，即使口罩在清洗前及經20、40和60次清洗後，均沒有釋出含銅物質。事實上，抗菌層的微銅粒在紡紗過程中已被嵌入纖維裏，微銅粒因此被纖維緊緊包裹，難以脫落，故此市民無需擔心會吸入有關物質。

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記者：陳曉瑩