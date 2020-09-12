【新冠肺炎】牛津大學叫停疫苗臨床試驗　有副作用測試者自白：注射14小時後發冷發燒頭痛

▲ 有測試者揭注射疫苗14小時後，出現發冷、發燒、頭痛等症狀。

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發新冠肺炎疫苗，但近日一名測試者疑出現嚴重副作用，本周二（8日）宣布暫停第三階段測試。英國媒體《每日郵報》日前訪問測試者，其中一人表示，在注射疫苗14小時後，出現發冷、發燒、頭痛等症狀。

一名不願透露姓名的測試者指，五月初注射新冠肺炎疫苗後，副作用持續了數天。注射疫苗14小時後，他發冷、發燒、頭痛，感覺疲倦。他憶述，凌晨兩點醒來時，身體發冷，體溫為39°C，需服用撲熱息痛藥物（Paracetamol）。

注射疫苗翌日，他大部份時間在睡覺，一整天持續發燒，感覺倦怠。注射疫苗後首兩天，他感覺頭痛欲裂，難以集中精神，持續發冷。至第三日，最嚴重的症狀雖然消失，但其他副作用仍在。

他本來於周一再接受注射，但卻收到取消預約的電郵。當局指一名測試者疑因注射疫苗感到不適，故暫停測試，直至取得更多資訊。他不諱言，即使有副作用，也樂意繼續接受測試，但收到電郵後不免擔憂。「假如抗體減少，我也想確保自己仍受保障。」

至少該名疑出現嚴重副作用的測試者，牛津大學和阿斯利康雖沒透露其不適原因，但有消息人士指是橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）。

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責任編輯：羅嘉欣