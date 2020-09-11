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港鐵暫緩東鐵線新信號系統和新9卡車運作　行車路線重復設定致列車「入錯線」

社會 19:00 2020/09/11

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

港鐵今日公布，暫緩新信號系統和新9卡列車運作。（陳梓蔚攝）

港鐵東鐵線新信號系統和新9卡列車，原訂明日（12日）投入運作，港鐵今日（11日）公布，由於信號系統轉換複雜而進行不少演練，日前亦已進行覆檢，惟當中行車路線設定和相關管控設施出現不理想情況，有需要暫緩作出優化。

港鐵車務營運總管黃琨暐舉例，若列車由上水站駛往羅湖站時，系統按時間表設定一條行車路線，將列車由上水開出進入羅湖站，但會出現重複設定情況，下一列前往落馬洲站的列車，就有機會跟隨信號進入羅湖站。

他強調，有關情況出現的機會率很低，不會影響行車安全，由於要進行相關優化的安排，新列車和新信號系統運作日子需要改動，但現時東鐵線的服務維持正常，現有列車和信號系統會繼續運作。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指，更換信號系統是一個複雜的工程，涉及數以萬計的電子組件，早前為新信號系統和新列車進行多次演練，當中設定不同場景測試安全性，其間發現行車設定表現不理想，決定進行優化工程，令系統更加安全和穩妥。

被問到是何時發現有關問題，周蘇鴻指，系統是在晚上非行車時段進行測試，由於是一個不斷進行的工作，因此未能說是何時發現。

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記者：陳梓蔚、陳子謙

港鐵 上水 港鐵 落馬洲 羅湖

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