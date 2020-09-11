【港區國安法】李家超稱外部勢力已深入　中央對港客氣、關愛

▲ 李家超接受專訪時稱，中央就制定港區國安法是對香港關愛。（鳳凰衛視提供）

保安局局長李家超接受電視專訪，稱現時看得很清楚，外部勢力已深入香港，因港獨分子去外國獲高級官員接見，而且公然要求外國制裁，亦不是一般市民的訴求，強調港區國安法實施後，亦有人退場、退休等，證明他們以往所為，就是港區國安法所針對的行為。

李家超在訪問中又指，自從港區國安法實施後，勾結及外部勢力參與減少很多，惟不能掉以輕心，直言中國與西方博奕仍然發生，香港需要做好本份，將港區國安法執行及落實好，令社會太平穩定、恢復正常。

他又認為，港區國安法的實施，更重要是改變國家安全及國家意識，讓人明白國家安全是一定要保護、所有香港人都有義務，而且要明白港獨是犯法行為，需要因而坐牢，反問若然沒有立法，如何進行教育工作。

李家超強調，中央在制定港區國安法，「其實很客氣」，是對香港整體有關愛的心，因為不設追溯力，而且只針對香港具體情況，與內地國安法相比，只是針對4項罪行，是很小的範圍。對於中央保留管轄權，李家超認為中央只是保留權利，去確保極端情況下擁有效手段處理，但有信心香港危害國家安全風險會下降，需要中央介入的可能性亦愈來愈低。

自港區國安法實施後，有西方國家暫緩與港引渡。李家超批評是政治凌駕法治，直言感到遺憾，認為會發放非常錯誤信息予在港犯法人士，只要離開香港便毋須負起法律責任，在道德上亦是非常不要得。

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責任編輯：陳宛彤