【施政報告】新民黨不建議派錢紓困　葉劉淑儀︰金山銀山都不夠派

▲ 新民黨認為若再派錢，政府財政上恐難以負擔。（林曉君攝）

新民黨今日會見特首林鄭月娥，並就2020年《施政報告》提出建議。建議以「輕賦稅、重民生、推復甦」為主題，包括調整港鐵票價機制、禁止驅逐租客、以及上調博彩稅和股票買賣印花稅以增加政府收入等。新民黨不建議政府派錢紓困，主席葉劉淑儀直言︰「金山銀山都不夠派。」

新民黨認為，兩輪防疫抗疫基金已涉2800億元，又引述財政司司長指本財政年度財赤將達2900億元，加上踏入秋冬後恐爆發第四波疫情，新民黨認同政府有必要預留「彈藥」，應付之後的挑戰。另外，新民黨雖認同「保就業」計劃方向正確，但認為若再推新一輪「保就業」計劃，政府財政上恐難以負擔。

新民黨指出，當前最有效的建議，是放寬社交距離措施，早日推出「港康碼」，令市民生活回復正常，重啟基本經濟活動。新民黨建議政府在不涉及新增大額開支的前提下，為市民提供新一輪支援，包括延長減免20%港鐵車費計劃，調整港鐵票價機制，確保車費的調整機制貼近現實情況。

新民黨又建議政府協助租客，包括修例禁止驅逐租客、以稅務優惠刺激租金調整、以及進一步延長政府物業租金及收費寬免措施等。

除此之外，新民黨建議政府上調博彩稅及股票買賣印花稅以增加政府的經常收入。葉劉引述香港賽馬會指應增設不同賭博項目，例如NBA賭博、MMA賭博。

被問及是否支持「明日大嶼」計劃，葉劉表示，現階段有保留，因為所涉時間長，金額大，而且是延續高地價政策，到時市民依然要買貴樓。她鼓勵政府想些有突破性的方案。葉劉認為，若在內地海域填海相對便宜，且內地勞動力資源充足，相信較快可以完成。她又以北京、上海為例，認為若從城市發展而言，香港應該向外發展。

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責任編輯︰林曉君