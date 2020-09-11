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【新冠肺炎】5菲傭確診抵港前曾同住宿舍　僱傭公會：外傭或檢測後接觸他人感染

社會 22:01 2020/09/11

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香港僱傭公會主席陳東風估計，5名菲傭檢測後，或有人在宿舍接觸過未檢測的其他菲傭致感染。（資料圖片）

本港今日（11日）新增9宗新冠肺炎輸入個案，當中5人為菲律賓同一班機抵港外傭，另同行1人初步確診，屬同一中介公司，來港前曾經同住。僱傭公會指，菲傭出發前有進行檢測，不排除有人檢測後接觸外人感染。5名菲傭確診詳情，即看：【下一頁】

香港僱傭公會主席陳東風表示，現時菲傭取得簽證後，會在來港前約8至10日入住「訓練中心」的宿舍，待完成文件審批和檢測後出發來港。他指，宿舍環境比本港寬敞，而進行檢測的都是收費貴、有政府認證的大型化驗所，中介亦不會押上聲譽造假，料當地檢測的準確度應無問題，但不排除有外傭進行檢測後，曾接觸未做檢測的外傭，造成交叉感染。

【口罩風波】張宇人批評醫生專家「無人識計風險」　張竹君：不要觸碰口罩外層是普通常識

公會和部分僱傭公司都建議僱主，自費讓外傭完成檢測後在當地入住2晚酒店後來港，避免再接觸外人。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，外傭間出現群組爆發非罕見，而目前本港對於入境人士的檢疫「把關都幾嚴」，認為港府只要做好入境檢疫把關，例如到埗檢測、14天強制隔離等，相信問題不大。

【新冠肺炎】多15名確診病人康復出院　190名病人仍然留醫

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：徐紹軒、蘇文軒

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