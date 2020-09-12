【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約13宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（12日）新增約13宗確診個案。

【全民檢測】普及社區檢測計劃最後3日 一文看清57間延長開放檢疫中心名單

衞生防護中心公布昨日（11日）新增12宗確診個案，9宗屬輸入個案，患者分別由尼泊爾、菲律賓、美國和英國返港；其餘3宗是本地個案，其中1宗與早前個案相關的家庭群組，另外2宗源頭不明，均由全民檢測發現，涉及一名家庭主婦及一名維景酒店海港酒家的樓面，另有10多宗初步確診個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

全民檢測計劃只剩下3日，一文看清57間延長開放檢測中心地址，即看:【下一頁】

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記者：郭家穎