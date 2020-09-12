  • 31°C
香港時間 : 2020912日 (六) 12:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案

社會 11:38 2020/09/12

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

消息指本港今日新增約13宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，消息指本港今日（12日）新增約13宗確診個案。

【全民檢測】普及社區檢測計劃最後3日　一文看清57間延長開放檢疫中心名單

衞生防護中心公布昨日（11日）新增12宗確診個案，9宗屬輸入個案，患者分別由尼泊爾、菲律賓、美國和英國返港；其餘3宗是本地個案，其中1宗與早前個案相關的家庭群組，另外2宗源頭不明，均由全民檢測發現，涉及一名家庭主婦及一名維景酒店海港酒家的樓面，另有10多宗初步確診個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

全民檢測計劃只剩下3日，一文看清57間延長開放檢測中心地址，即看:【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

相關文章

【新冠肺炎】食環署巡查725間食肆　檢控7名違規食肆負責人
21:45 2020/09/11
【新冠肺炎】食環署巡查725間食肆　檢控7名違規食肆負責人
【新冠肺炎】5菲傭確診抵港前曾同住宿舍　僱傭公會：外傭或檢測後接觸他人感染
22:01 2020/09/11
【新冠肺炎】5菲傭確診抵港前曾同住宿舍　僱傭公會：外傭或檢測後接觸他人感染
【新冠肺炎】土瓜灣驗車中心女文員初步確診　4職員列密切接觸者須檢疫
22:29 2020/09/11
【新冠肺炎】土瓜灣驗車中心女文員初步確診　4職員列密切接觸者須檢疫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
22:31 2020/09/10
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚