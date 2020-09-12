【反黑路人甲】新劇將大結局細倫走火入魔 高海寧：他還是那個他嗎？ 娛樂 10:14 2020/09/12 分享： 熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 《反黑路人甲》將大結局。 TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，王浩信在《反黑路人甲》所飾演的張細倫因為入戲太深愈來愈失控，甚至下令要活埋水姐（蔣家旻飾）。 在《反黑路人甲》演女明星莊明麗的高Ling高海寧，昨晚（9月11日）在社交平台貼上拍攝《反黑路人甲》時與眾演員合照，並寫： 莊明麗愛上的是事事為她操心打點的張細倫，他雖然飾演蔣世龍很出色，但依然保留張細倫的善良率真，而如今的張細倫言行舉止似乎都透著別人的氣息！他，還是那個他嗎？ #反黑路人甲 #莊明麗 #愛上了便是深愛 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長 高Ling：現實沒有童話式愛情 18:04 2020/08/14 【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長 高Ling：現實沒有童話式愛情 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 17:22 2020/08/13 【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定 高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 18:34 2020/08/21 【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐 初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒 高海寧 王浩信 TVB 電視劇 演員