【反黑路人甲】新劇將大結局細倫走火入魔　高海寧：他還是那個他嗎？

TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，王浩信在《反黑路人甲》所飾演的張細倫因為入戲太深愈來愈失控，甚至下令要活埋水姐（蔣家旻飾）。

在《反黑路人甲》演女明星莊明麗的高Ling高海寧，昨晚（9月11日）在社交平台貼上拍攝《反黑路人甲》時與眾演員合照，並寫：

莊明麗愛上的是事事為她操心打點的張細倫，他雖然飾演蔣世龍很出色，但依然保留張細倫的善良率真，而如今的張細倫言行舉止似乎都透著別人的氣息！他，還是那個他嗎？

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