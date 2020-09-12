  • 29°C
香港時間 : 2020912日 (週六) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】新劇將大結局細倫走火入魔　高海寧：他還是那個他嗎？

娛樂 10:14 2020/09/12

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《反黑路人甲》將大結局。

TVB劇《反黑路人甲》下周大結局，王浩信在《反黑路人甲》所飾演的張細倫因為入戲太深愈來愈失控，甚至下令要活埋水姐（蔣家旻飾）。

在《反黑路人甲》演女明星莊明麗的高Ling高海寧，昨晚（9月11日）在社交平台貼上拍攝《反黑路人甲》時與眾演員合照，並寫：

莊明麗愛上的是事事為她操心打點的張細倫，他雖然飾演蔣世龍很出色，但依然保留張細倫的善良率真，而如今的張細倫言行舉止似乎都透著別人的氣息！他，還是那個他嗎？

#反黑路人甲
#莊明麗
#愛上了便是深愛

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
18:04 2020/08/14
【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】
17:22 2020/08/13
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演【有片】
【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒
18:34 2020/08/21
【反黑路人甲】蔣家旻從鄰家少女到性感水姐　初出道擺烏龍遲到幸苗僑偉體諒
高海寧 王浩信 TVB 電視劇 演員

最高瀏覽

【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
22:31 2020/09/10
【林曉峰離婚】結束18年婚姻 林曉峰與康子妮已離婚
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音