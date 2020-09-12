【一代巨星】唐鶴德紀念張國榮64歲冥壽　IG貼舊照懷念哥哥：分開也像同渡過

▲ 深情唐唐借《共同渡過》寄情。

一代巨星哥哥張國榮逝世已有17年，今日（9 月12日）是張國榮的64歲冥壽，哥哥張國榮生前的摯愛唐鶴德（唐唐），都會在特別的日子發文悼念哥哥張國榮。

▲ 張國榮的64歲冥壽。（網上圖片）

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借《共同渡過》寄情

唐唐在IG分享一張哥哥在切蛋糕的照片，笑容活像一個孩子。唐唐更借用哥哥的《共同渡過》歌詞來悼念哥哥，他留言：「分開也像同渡過....生日快樂🎂🎁 🌹❤️」

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​​​有忠實粉絲表示：「每年今日搭正零時零分我都會第一時間同你講一聲生日快樂，永無間斷原來己經有40幾年喇！ 生日快樂呀！活在我心內。」

哥哥一直動活在唐唐和粉絲心中。

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唐唐未忘情

17年前的愚人節，哥哥為所有歌迷帶來噩耗，患長期抑鬱症的他於香港文華東方酒店一躍而下逝世，終年46歲，消息震驚全港。

▲ 哥哥與摯愛唐鶴德。（資料圖片）

摯愛唐鶴德為其打點身後事，當年唐唐哭到站不穩的畫面沉印歌迷腦海。過後每年，不論是哥哥的生忌還是死忌，唐唐都以各種方法悼念他。

一代巨星殞落

哥哥可謂香港最有影響力的藝人之一，1977年參加麗的電視的業餘歌手比賽勝出而入行，唱而優則演的他後來更進軍影壇，多年來為演藝界創造無數佳作、打破許多紀錄，被封為一代巨星。

哥哥離逝後，有指他因為未能抽離《異度空間》的角色而患病，其胞姊張綠萍後來接受訪問，透露哥哥所得的是生理上的抑鬱症，而非心理病。

▲ 有指哥哥因難以抽離《異度空間》的角色。（經濟日報圖片）

雖然擁有盡名利、愛人和好友，但同樣因為備受關注而承受莫大的壓力，最後選擇在文華東方酒店一躍而下，了結了他短短46年的生命。

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