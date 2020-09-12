【全民檢測】普及社區檢測計劃最後3日　一文看清57間延長開放檢疫中心名單

▲ 全民檢測計劃延長3日至9月14日。（資料圖片）

政府宣布再延長普及社區檢測多3日，至下星期一（14日）。而截至今日（12日）早上8時半，普及社區檢測計劃累計有162.5萬人接受採樣。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。此外，自8月29日網上預約開始以來，累計有約133.4名市民成功預約檢測。

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食物及衛生局局長陳肇始和公務員事務局局長聶德權日前宣布，普及社區檢測加時3日，現時營運中的約120間社區檢測中心，57間檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。港府表示，市民可於在網上預約登記由9月12日至14日這3日的新增檢測時段。

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記者：郭家穎