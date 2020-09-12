【潛逃港人】蓬佩奧關注被扣內地12名港人情況　質疑港府保護港人權利的承諾

▲ 蓬佩奧深表關注12涉潛逃港人的情況。

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在9月11日發表聲明指美國深切關注12名港人在內地被扣押的事件。

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蓬佩奧在聲明中表示，12名港人約兩周前於香港海岸對開被捕，他們在內地被捕後未有獲准與律師接觸，當局亦未有提供12名港人的資訊，包括會以何種罪名起訴等。蓬佩奧在聲明又質疑，特首林鄭月娥保護港人權利的承諾，促請當局確保處理港人案件的程序公正。

涉嫌違反《港區國安法》的「香港故事」成員李宇軒等12人，懷疑潛逃台灣時被中國海警截獲，據報被扣留在深圳鹽田看守所。

▲ 美國深切關注12名港人在內地被扣押的事件。

行政長官林鄭月娥本周二（8日）出席行政會議前被問到，部分被扣留人士無法與律師見面，他們的法律權利是否得到保障、特區政府將如何跟進。林鄭月娥當時回應指特區政府與內地兩年前已簽訂協議，當有港人在內地被捕，特區政府會獲知會。

她指出香港方面今次有被知會港人被截獲事件，警方亦已通知有關人士的家屬，特區政府包括駐粵辦，會全力跟進他們提出的要求，但有關人士違犯內地法例，須要依據內地法律處理。

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記者：伍瑋瑋