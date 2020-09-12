【恐怖教師】10歲小學女生答錯2條數學題　老師當眾體罰致死同班雙胞胎妹目擊

▲ 內地一名10歲小學女生因答錯2條數學題，遭老師當眾體罰，最終搶救不治。

老師是學生最信任的人之一，卻有沒操守的老師體罰學生致死。內地一名10歲的小學女生因答錯2條數學題，竟遭老師當眾體罰，同班的雙胞胎妹妹全程目擊。女童被老師掌摑、打頭等，送院搶救不治。

小五女童被掌摑打頭

綜合內地傳媒報道，事發於四川廣元市，小五女生寧寧（化名）就讀蒼溪縣高坡鎮中心小學，據寧寧的嫲嫲楊菊清透露，本周四（10日）為內地教師節，孫女帶著送給老師的花如常上學，早上9時多，當時寧寧上數學課，答錯了2條數學題，於是開始恐怖的被罰過程。

數學科王老師要求寧寧跪在講台上，對她扯耳朵、打頭、打手板、掌摑等。與寧寧同班的雙胞胎妹妹謙謙（化名）全程目擊姊姊被體罰，她事發後告訴嫲嫲︰

姊姊在體罰中已抬不起頭、身體撐不住。

其後有同學扶寧寧回到座位上休息，直至早上11時多，王老師致電給楊菊清，請她到學校把孫女接回家。

數學老師愛打人害怕上堂

嫲嫲去到學校看到寧寧時，她已經無法說話，亦睜不開眼睛，於是趕緊把她送到醫院。經過人工呼吸等急救後，寧寧還是返魂乏術。

楊菊清指出，王老師這學期才開始教寧寧數學，孫女曾告訴她，只要上數學堂就害怕到發抖，因為王老師最愛打人。

當地傳媒曾聯絡涉事學校校長嚴亮，對方卻掛掉電話，無法聯繫。據知當地縣委、縣政府關注事件，已成立工作組展開調查。

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責任編輯︰王明芳