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【社區播毒】屯門大媽嫌壽司有酸味　食一啖吐碟上放回迴轉帶

健康 12:06 2020/09/12

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

屯門大媽將壽司食一啖吐碟上放回迴轉帶。

新冠肺炎疫情未止，市民都自我加強衛生意識，惟昨日（11日）有網民到屯門一間連鎖迴轉壽司店用膳時，遇到一名大媽將一碟咬過的壽司放回迴轉帶，在場人士大驚紛紛結帳離開，大媽似乎未有悔意，更辯斥因食物變酸所以吐出食物。

有網民日前於Facebook群組「屯門牛」上載照片分享事發經過，網民日前於屯門一間一間連鎖迴轉壽司店用膳時，突然聽到一名少女大鬧相中大媽。少女直斥大媽不是，指她將食過的食物吐在壽司碟上，並放回迴轉帶上。網民指，初時自己都抱半信半疑心態，豈料網民真的見到該碟壽司，於是隨即加入指責大媽有欠衛生。此時大媽未有否認行為，更大大聲回應道：

啲嘢食酸咗，我咪放返上去囉￼￼

場內大部份人聽到都大媽說話後都好愕然，指大媽非常不衛生，更嚇怕店內不少食客即時結帳離座，網民亦即時食不下而離開，更擔心「如果佢有病毒一定會傳播病毒￼￼」。

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責任編輯：羅嘉欣

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