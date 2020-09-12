【聚首一堂】80年代花旦聚黎美嫻美貌不減　曾戀梁朝偉與鄧萃雯不和後破冰維繫35年友誼

▲ 鄧萃雯、黎美嫻、劉美娟等80年代花旦聚舊。

1980年代的TVB小生花旦陣容鼎盛，雖然後來各有發展或退隱幕前，但他們仍有不時聚舊。昨晚（11日），劉美娟就貼出一眾80年代花旦聚首一堂的照片，當中包括鄧萃雯、楊羚、劉倩怡，及黎美嫻。

▲ 80年代花旦聚會。（微博圖片）

眾人久違相聚，友情長達30多年，讓劉美娟更感珍惜：「從前是一起查經一起返教會，完了大家也不想離開，繼續暢談。現在各有家庭又有不同的工作，所以不是經常可以見面，但是每當我們見面又是不想離開，繼續暢談。」可見眾人感情深厚。

黎美嫻曾戀梁朝偉吳啟華

淡出娛圈多年的黎美嫻，凍齡美貌不減當年。她早有TVB「古裝第一美人」之稱，氣質美貌出眾，不過她自90年代中期已逐漸淡出娛樂圈，至2000年完全息影。

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▲ 黎美嫻與梁朝偉曾拍拖。（網上圖片）

黎美嫻於1984年參加第二期藝人進修班入行，同期藝人有邵美琪、鄧萃雯、陳庭威等。擁甜美外表的她甫出道便被重用，演出多套古裝重頭劇如《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《絕代雙驕》及《連城訣》等。

當時，她與梁朝偉合作《倚天屠龍記》時傳出緋聞，可是當年梁朝偉正與曾華倩拍拖，因此傳出這段三角戀時非常轟動。

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不過，黎美嫻梁朝偉的戀情僅維持一年後便傳分手。後來黎美嫻與吳啟華合作《書劍恩仇錄》時，再被指擦出愛火，惜二人不久後亦分手收場。

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直至2005年，黎美嫻終覓真愛，嫁給曾任機師的「元朗舖王」謝興肇。之後，她就過上幸福人妻生活，閒時與好友聚會，又在教會內擔任院牧工作，生活平淡充實。

▲ 二人由閨蜜鬧不和再和好。（微博圖片）

與鄧萃雯閨蜜和好

6月時，鄧萃雯亦貼出與黎美嫻聚舊的照片，並指二人當年曾由閨蜜變心存芥蒂兼不和。當時，鄧萃雯與黎美嫻是80年中至90年代的兩大花旦，在1986年，鄧萃雯與黎美嫻合演《倚天屠龍記》，黎美嫻演趙敏、鄧萃雯演周芷若，張無忌由當家小生梁朝偉飾演。相信鄧萃雯所指二人曾有磨擦，也是指這段時候。

不過，鄧萃雯又指因為二人的宗教信仰早已冰釋前嫌，現在這段感情已是第35個年頭，她們亦非常珍惜。