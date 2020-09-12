【雙重感染】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　歐洲研究：雙重感染可1傳5

▲ 歐洲研究指出，同時患流感和新冠肺炎播毒力增2.5倍，雙重感染者可1傳5。

南韓日前出現首宗新冠肺炎和流感病毒的雙重感染病例。近日歐洲一項研究結果指出，患者若同時感染流感及新冠肺炎，病毒傳染力可增加2至2.5倍，甚至有機會傳染給4、5人。研究人員認為，不僅要減低新冠病毒的影響，也要增加流感疫苗的接種。

是項研究由德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）與法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）共同進行。研究人員研發出一套模型，可模擬季節性流感及新冠肺炎共同傳播，並且綜合比利時、意大利、西班牙、挪威4個國家的新冠肺炎疫情數據，分析兩種傳染病的影響。結果發現，平均而言，新冠肺炎病患可將病毒傳染給2人，若再患流感，則會把病毒傳4至5人。

研究又發現，或有30％至50％雙重感染病例未能檢測到。研究人員Domenech de Celles表示，可能是兩種疾病發病時間不同，冠狀病毒通常要五日以上才開始出現症狀，比流感潛伏期長一至兩日。故此，當患者進行新冠病毒檢測時，流感可能已消失。是項研究結果本周三（9日）於醫學網站Medrxiv發表，其說法需待同行證實。

事實上，南韓中央防疫對策本部本月9日證實，發現新冠和流感病毒雙重感染的病例。詳情即睇【下一頁】

港大專家：戴口罩並接種疫苗可大大減低感染率

香港大學醫學院助理院長孔繁毅教授早前曾表示，流感與新冠肺炎均是透過飛沫傳播，而感染流感高風險人士為免疫力較低者，如幼兒，而相對新冠肺炎，流感於幼童爆發機會更高，在去年冬季流感高峰期則達528宗爆發，0至5歲幼童入院率更為高水平。

孔繁毅強調「應該全民接種流感疫苗」，而單由兒童接種疫苗，更可減低成年人、長者感染流感風險。不過本港6個月至6歲兒童於去年接種疫苗率只有34.5%，遠低於美國57.9%。他表示，要控制傳染病的感染，戴口罩及接種疫苗是最重要的，一定要雙管齊下，大大減低感染率。

本港流感疫苗資助計劃 兒童及長者可獲資助240元

每年政府會繼續為以下合資格組別（香港居民）提供資助接種季節性流感疫苗，包括

孕婦

50歲以上人士

年齡介乎6個月至未滿12歲兒童，或12歲以上但仍就讀於香港小學的兒童

智障人士

領取傷殘津貼人士

領取綜援（類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」）人士

合資格人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種季節性流感疫苗，可獲得政府資助，每劑季節性流感疫苗資助額為 240 元。醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。詳情需向醫生查詢。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣