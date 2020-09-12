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【新冠肺炎】張宇人促盡快重開酒吧等處所　稱討論酒吧除口罩時衞生署代表無質疑

政治 11:54 2020/09/12

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政府昨日起放寬多項社交距離措施，惟酒吧、夜總等處所仍需關閉。自由黨飲食界議員張宇人出席電台節目時稱，希望盡快重開關閉處所，因不少業界人士已經要借錢渡日，又提到業界與官員會面時曾提出建議，而當時未有人質疑，包括衞生署代表。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案

張宇人曾稱，食客可以飲一口啤酒後重新戴回口罩，談天時仍要佩戴口罩，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，不斷拉低口罩做法更高危。張宇人今日解釋，建議是為幫忙管理風險，若然政府認為存有高風險便不會實行，強調業界上月與官員會面時，曾提出相關建議，惟當時未有官員質疑，包括衞生署代表。

對於放寬食肆人數限制至4人，張宇人稱可以吸引更多人到餐廳用膳，料食肆生意可增加一倍，而業界亦願增加防疫措施，包括高溫消毒餐具、限制用餐時間等。

旅遊界姚思榮則稱，旅遊業是受疫情打擊最大行業，收入大跌8至9成，冀政府盡快啟動健康碼，以增加人流，可以先從商務及探親等放寬，再逐步調整。

零售管理協會主席謝邱安儀認為，逐步放寬限聚令，零售業才能正常營業，確保從業員生計，而業界以租金為最大開支，批評大部份業主在第三波疫情中，不願減租共渡時艱，希望政府能帶頭，例如補貼水電煤開支。

全民檢測計劃只剩下3日，一文看清57間延長開放檢測中心地址，即看:【下一頁】

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責任編輯：陳宛彤

 

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