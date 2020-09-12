【金宵大廈】監製親證陳山聰李施嬅一人分飾多角　《金宵大廈2》造型率先看

▲ 《金宵大廈2》正在拍攝當中。

去年播出的劇集《金宵大廈》叫好又叫座，李施嬅更憑Alex一角奪萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」，以及與阿蕭陳山聰奪「最佳戲劇拍檔」獎。《金宵大廈2》亦開始進行拍攝，李施嬅與陳山聰的不同造型率先看到。

▲ 阿蕭Alex故事未完了。（取自李施嬅IG）

【金宵大廈】李施嬅+陳山聰做足防疫措施開工 《金宵大廈2》開鏡：開工大吉

一人分飾多角

《金宵大廈2》監製葉鎮輝早前接受媒體訪問時表示，今次李施嬅與陳山聰會一人分飾多角。

▲ 李施嬅陳山聰在《金宵大廈2》其中一個造型。（取自李施嬅IG）

昨晚（9月11日）李施嬅和陳山聰分別在個人IG分享拍攝《金宵大廈2》外景時的照片，二人的造型有所不同。

在李施嬅的IG可見，李施嬅一身知性造型，身邊的陳山聰帶點「文青大學生」的感覺，還有身後打扮成熟的張彥博。李施嬅留言：「林哥仔開工大吉。又搞搞震冇幫襯。」

而陳山聰的IG相反，由李施嬅以「學生妹」造型出場，陳山聰配文：「今次真係頭都大埋」，並標籤「不一樣的角色」、「不一樣的故事」、「金子眼鏡」。

▲ 希望Alex今次不要受苦。（取自李施嬅IG）

【金宵大廈2】李施嬅夜看劇本疑遇靈異事件 靚寶將參演《金宵大廈》續集

重要角色或回巢

劇中靈魂人物之一的老年版「林老師」劉江已離巢TVB，令《金宵》劇迷非常擔心他沒參與演出的份兒。

但身為年輕版「林老師」的張彥博有份演出《金宵大廈2》，令人重燃劉江能參與演出的希望。

▲ 李施嬅、陳山聰和張彥博是「金宵鐵三角」。（取自李施嬅IG）

監製葉鎮輝曾就劉江一事向傳媒表示正斟談中，而劉江亦指若條件合適可以合作，似乎劉江老師有可能現身《金宵大廈2》。

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