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梁君彥冀全體議員留任　若有其他去向不應拖泥帶水

政治 12:20 2020/09/12

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第6屆立法會議員將會延任不少於一年，立法會行政管理委員會已決定，即使議員不延任都可獲發約滿酬金。立法會主席梁君彥認為，行管理決定寬鬆、合情合理，不延任的議員可獲約1個月開支，以結束辦事處及遣散員工，惟下月繼續任期卻未有完成，則不獲相關款款，冀所有議員能夠延任。

梁君彥表示，作為主席希望全部議員任，以維持議會多元，因為「人多好辦事」，但他作為主席要保持中立，不會游說民主派留任，強調尊重議員的個人決定，若然個別議員有其他路向，應撇脫決定向市民交代，不應拖泥帶水。

對於社會上的三權分立爭議，梁君彥認為，基本法未有列明三權分立的字眼，但卻清楚列明行政、立法、司法互相制衡和合作，他未來會依照基本法辦事。

梁君彥又指，議員履行職務受權力及特權條例所保障，可獲豁免因言論受起訴，但只限於處理立法會事務上，不過他看不到港區國安法生效後，議員在議會批評政府會觸犯相關法例。

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責任編輯：陳宛彤

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