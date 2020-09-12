【已盡孝道】自父與情婦誕子四口家庭破碎　母親終日埋怨只懂取家用兒子心淡

▲ 自父親有外遇，並與情婦誕下孩子後，母親終日只懂埋怨，向兒子取家用。

家人，是這麼近又那麼遠。有網民在社交平台投稿親訴父母離異的家庭經歷。事主表示，自揭發父親有外遇，並與情婦誕下孩子後，已不再與父來往，一家四口也各自生活。惟母親既不工作，也無社交生活，終日只顧取家用，且常為瑣事埋怨。事主認為，20年來努力賺錢養活自己及母親，作為子女，已盡責任，沒甚麼欠母親的了。

該名網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，直言不喜歡自己父母。事主揭發父親有外遇並有「孽子」後，已不相往來。他33歲那年，父母離異，弟弟離家出走多年，至今渺無音信。早於32歲時，事主亦搬離娘家庭，獨自生活。

事主坦言，自幼也覺得母親不思長進，甚至會看不起她：

老公出去包二奶，佢只顧在家喊，又唔擴闊自己生活圈子；成日問我攞家用，而家中一直只有我和阿爸會俾家用。我自己都睇唔起佢。

事主又指，母親「性格懦弱，郁啲就呢度痛、果度攰」，30多歲已不想工作，連旁人也覺得她只想做「少奶奶」。

奈何，佢咩都唔識，又唔想學。帶佢返教會，佢唔想。阿爸在我們兒時話想抽居屋，佢又係話唔想搬。

供自己讀大學 一直給母親家用

事主透露，自己現時已40多歲，賺錢供自己讀大學，並已完成取得幾個學位，從沒問家人取學費。即使最近搬屋，租金和裝修費也是自己付的。儘管如此，他一直給母親家用。

裝修期間，他曾問可否暫住娘家，但遭拒絕，憂「相見好同住難」。最終他找到容鈉自己和兩隻貓貓的空間，形容自己過著「旅館生活」。

同時，他又慶幸沒與母親同住。他稱，母親已年屆60，又無收入，但仍常為瑣事埋怨，「嫌三嫌四」。

繼續執屋，聽到阿媽話個雪櫃生銹，我二話不說，將本來留嚟己用嘅雪櫃話送去俾佢。我話叫車，佢實物都未睇，就驚個雪櫃冰室細。一個人住，我夠用，點解佢就會唔夠呢？又係亂咁買嘢囉。

盡子女責任供養母親：已經冇覺得欠咗佢

事主表示，近日上班期間，收到母親來電，告知年屆96歲的外婆已離世，著他過幾天去殯儀館拜祭。但他只回覆「哦，96歲係好叻」，「要考試，諗下去唔去先。」

他承認自己很無情，認為與家人緣薄。因見父母的經歷，事主至今單身，並認為走到今天，已盡了作子女的責任。

佢養咗我20年，我已養返佢20年。一生兒女身份，已經冇覺得欠咗佢。 如果佢大限已到，我諗，我大概都一樣係：「哦，xx歲已經好叻。」

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載

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責任編輯：王明芳