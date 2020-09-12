【寄生蟲】男生長期手腳麻痺頭暈嘔吐　醫生取出12cm寄生蟲：在腦部住了17年【附4大高危食物】

▲ 一名男子長期手腳麻痺、頭暈、嘔吐，醫生從他腦部取出12cm寄生蟲。

長期頭暈嘔吐，也有可能是寄生蟲作怪！江西一名23歲男子自幼出現手腳麻痺、頭暈、嘔吐等症狀，後來症狀加劇，影響工作和生活，求醫後確診感染「曼氏裂頭絛蟲」（裂頭蚴），今年8月經手術取出一條12厘米長的寄生蟲。醫生指，這條寄生蟲在患者腦部待了17年。本港有感染及傳染病科醫生指出，寄生蟲可從４類高危食物進入人體。

綜合內地媒體報道，該男子自6歲起手腳麻痺，更不時頭暈、嘔吐，並沒多加理會，一家也以為是遺傳導致的問題。至16歲時，因嚴重影響生活，故往醫院檢查，證實顱內感染「曼氏裂頭絛蟲」，惟因位置特殊，不適合做手術，只能用保守治療方法。

至今年8月25日，經檢查後，南昌大學第一附屬醫院醫生為患者進行手術，從大腦取出一條長約12厘米、寬約0.5厘米的曼氏裂頭絛蟲。這條寄生蟲身體細長，而且仍不斷蠕動。患者長示，自小在農村長大，常在水田玩耍，沒生吃食物的習慣，但愛牛蛙，口渴會飲河水。

該院神經外科主任徐春華表示，曼氏裂頭蚴的蟲卵會在水中孵出幼蟲，也會寄生於野生動物中。當成蟲不能在人體繼續成長發育，就會於腦部、內臟、皮膚等部位遊走，消食人體組織，因而引發相關病變，甚至可致命。

徐醫生懷疑，患者或因身體有傷口，玩耍時讓寄生蟲經傷口進入身體，隨血液遊走到大腦。患者接受手術後，目前意識清楚，康復良好，神經功能無受損，亦無抽搐發作，手腳麻痺情況也大有改善。

4大感染寄生蟲高危食物

早前伊利沙伯醫院感染及傳染病科鄧慶璋醫生領導的研究發現，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲在人體遊走。鄧醫生曾解釋，刺猬絛蟲可引起「裂頭蚴病」，導致腦部損壞；亦可引發腦癎症，導致該人士出現抽筋、半邊身無力及視力模糊，因而求醫。

鄧醫生又稱，雖人類並非絛蟲主要寄主，但也可經以下途徑受感染：

飲用未經處理的飲用水，比如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉、蛇肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。山水亦可含其他寄生蟲、細菌、動物糞便，建議飲用食水宜煮沸。



高危人士包括兒童、孕婦丶長者、長期病患者，譬如：癌症病人、使用類固醇或抑制免疫系統藥物的病人，皆不宜進食未經煮熟的食物（如：魚生）。

鄧醫生直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高；亦因三文魚在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

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責任編輯：羅嘉欣