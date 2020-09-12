【多生齒】9歲男童擁300隻牙齒密集生滿　多齒症恐捐口腔外觀急做手術剝牙

▲ 菲律賓一名9歲男童有約300隻牙齒，患有多齒症的他需做手術剝牙。

家長不時留意孩子的牙齒生長情況，小朋友牙齒生得快、生得多不一定好。菲律賓一名9歲男童擁有約300隻牙齒，牙齒密集式佈滿口腔，患有多齒症有捐口腔健康及外觀，他後來做手術先剝掉40隻牙齒。

進行8次手術剝多生齒

綜合外國傳媒報道，2016年在菲律賓宿霧，當時年僅9歲的Johncris Carl Quirante患有多齒症（Hyperdontia），這是一種罕見的牙齒過多問題，而Johncris大約有300隻牙齒。

醫生檢查過後，恐怕Johncris的口腔已無法容納更多的牙齒，加上有機會捐害口腔，同時影響外觀，於是為他進行手術，先剝掉40隻牙齒。其後他需再進行7次手術，才能把多餘的牙齒都剝掉。

即使當時牙齒狀況令Johncris感到不適，但就讀小四的他還是如常上學，不想錯過任何學習機會。他的老師透露，這位學生的夢想是成為一名土木工程師。

醫生︰可致牙齒排列不齊

口腔頜面外科專科醫生劉思樂早前接受TOPick訪問時表示，小朋友共有20隻乳齒，而成人則有32隻恆齒，如果牙齒數量多於以上數目，即是多生齒，而大部分多生齒原因不明。

劉醫生指出，多生齒在移動時或會導致牙齒排列不齊、破壞部分牙腳等，「如果多生齒胚胎的囊變大，亦有可能會有水瘤病變，破壞周邊的牙槽骨等。」多生齒也有機會導致其他口腔風險，患者宜及早移除。

他稱只可以靠手術解決多生齒問題，手術期間或需麻醉，8至12歲的兒童比較適合，而年紀太小的兒童或未能承受麻醉風險，則不建議他們過早接受手術。

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責任編輯︰駱秀玲