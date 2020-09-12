【豪宅曝光】陳瀅獨居3000萬九龍豪宅　出身富貴不忘努力工作買樓送外婆報親恩

▲ 陳瀅現居The Austin價值3000萬的住所。

藝人陳瀅是不少宅男心中的女神，而她亦是劇接劇拍攝無停手，雖然出身富貴但都靠努力賺錢。早於2017年，已有指陳瀅獨自搬進價值3,000萬的九龍匯翔道8號The Austin豪宅，縱然獨居生活，但仍自得其樂。

▲ The Austin位於九龍站，交通非常便利。（經濟日報圖片）

陳瀅活躍於內地社交平台抖音，不時拍小短片分享生活。日前，她拍片時就同時攝下家中大廳，雖然只見客廳一隅，但仍見位置寬敞。而在陳瀅的Instagram亦有分享少量居家生活照片，包括可以擺拍的浴室及樓梯等。

▲ 陳瀅家中的客廳。（抖音截圖）

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媽媽改嫁 陳瀅變富家女

陳瀅，原名鄭鈺瀅，由於親生爸爸在她出生前已因腦瘤離世，後來媽媽改嫁陳姓商人故改名。不過，陳瀅的媽媽在陳瀅小時已把她送往加拿大與婆婆居住，故她與媽媽的關係惡劣，反而與後父的感情要好。

有傳陳瀅的後父在內地從事房地產生意，在廣州擁有一個6層高的商場，故有商場大王之稱。而陳瀅亦因此變成富家女，不但獲後父支持留學加拿大，更在香港住豪宅及揸名車。

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努力工作漸上位

不過，陳瀅並沒有因變成富二代而不工作，反而非常努力在演藝圈發展。她大學畢業後獨自一人回港入行發展，2014年於劇集《女人俱樂部》演少女容丹丹一角開始嶄露頭角，並與一眾同劇的少女版演員結成好姊妹，包括賴慰玲、陳嘉寶等。

▲ 陳瀅為報答外婆的養育之恩送樓予她。（Instagram圖片）

之後，陳瀅在《四個女仔三個BAR》中擔任第3女主角，並於《萬千星輝頒獎典禮2015》獲提名「最佳女配角」，出道僅4年成績已非常不錯，又因此劇與何雁詩、劉佩玥成為閨蜜。

陳瀅雖然暫未有攀升至第一女主角之位，但她在《跳躍生命線》、《福爾摩師奶》及《黃金有罪》的演出都引起觀眾注目。而且，陳瀅於18年簽約邵氏兄弟，劇接劇拍不停，收入亦大增。

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花光4年積蓄買樓報答外婆

努力工作的她亦是孝順孫女，在2019年她就在加拿大首次置業，但卻不是留予自住，而是送給外婆，以報答她的養育之恩。從小，陳瀅已由婆婆照顧，她有感婆婆犧牲了私人時間及自由去照顧她，所以縱然花光4年積蓄付7位數字作首期，她仍認為只要令婆婆開心便已足夠。

陳瀅的外婆已93歲，但待她依然像公主般，每次回到溫哥華都會煲湯、煮飯給陳瀅，故她十分感恩，並覺得有婆婆的照顧，她才會有今天的生活。