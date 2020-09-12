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【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染

社會 16:31 2020/09/12

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

本港今日新增13宗確診個案，其中9宗屬本地感染。

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（12日）下午公布最新疫情。本港今日新增13宗確診個案 其中9宗屬本地感染，4宗外地輸入，累計有4,939宗個案，包括一宗疑似個案。

張竹君指出，在9宗本地感染個案中，5宗屬不明源頭感染。其中個案編號#4927，為30歲女人，於屯門居住，在屯門黃金泳灘在餐室擔當侍應，另一宗個案編號#4936，51歲女人，於土瓜灣驗車中心工作，詳情即看：【下一頁】

確診者曾到過的大廈及食肆，即睇:

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

普及社區檢測計劃只剩下3日時間，57間檢測中心延長開放，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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