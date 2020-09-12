【酒店Staycation】住客疑半島酒店慶生反轉酒店房　滿地垃圾酒樽食物污漬

▲ 住客疑半島酒店慶生反轉酒店房。

疫情及限聚令下，不少港人都選擇到酒店「staycation」或慶祝紀念日及生日等，近日網上流出一條影片，影片中顯示有客人在酒房間內慶祝生日，不過重點在於滿地垃圾及酒樽，連電視、梳化都滿佈污漬，相信是住客離開的酒店房恐怖情況，據了解涉事酒店是位於尖沙咀的半島酒店，事發在上個月。

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拍攝的影片大概一分鐘，酒店房間內掛上了「Happy Birthday」的氣球， 周圍都混亂一片如「打完仗」般，除了垃圾滿地之外，奶油也沾在電視、牆身及房間多處。也有大量飲料、外賣包裝、酒樽及紙巾滿佈於桌子及地下，未飲完的酒杯、紙杯隨處可見，酒店的梳化亦滿佈污漬，十分恐怖。

酒店房內情況即睇:

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有網民批評指住客「無品」，如此行為是「搞著啲清潔姐姐麻煩」，又建議酒店應「扣按金再追討」，批評不少人以為付款後「閂埋門做咩到得」。至於住客的身份亦引起討論，而據悉酒店也有向住客徵收額外的清潔費用。

TOPick已向半島酒店查詢有關情況。

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記者：郭家穎