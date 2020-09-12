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【陳年耳屎】男子無清耳屎16年持續耳痛頭暈　醫生花1小時清出大量陳年耳屎

健康 16:04 2020/09/12

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男子沒清理耳屎16年，導致持續出現耳痛和頭暈症狀。

耳屎要清理嗎？英國一名醫生近日分享病例指，有男子16年來沒清理耳垢，導致持續耳痛、頭暈，最終醫生花了約1小時為他清除大量耳垢。有本港耳鼻喉科專科醫生指，用棉花棒掏耳，反而會將耳垢愈推愈入。

綜合外媒報道，英國萊斯特郡（Leicestershire）聽力學家Neel Raithatha擅於為患者清除耳垢，不時分享一些極端病例的影片。他近日分享一宗病例指，一名男患者連續數週已出現嚴重耳痛、暈眩、身體失平衡症狀。早前患者因受感染，接受乳突切除術（mastoidectomy），切除了部份耳朵後面的骨頭，16年來也沒好好清潔耳孔。結果，患者耳道塞滿黏呼呼的黑色耳垢，必須清除所有耳垢。

他指出，一般而言，整個過程只需5至10分鐘，但為該患者清除耳垢及死皮卻花了約1小時，足足多花了6倍時間。Neel Raithatha坦言，這個案既困難又複雜，稱：「看到清出來的耳垢和死皮數量，感到震驚，也感到有點嘔心。」

耳鼻喉科專科醫生：用棉花棒會將耳垢愈推愈入

到底應怎樣清理耳垢？TOPick曾訪問耳鼻喉科專科醫生陳鍵明，他不建議市民用棉花棒、耳刮等器具掏耳。因為外耳道有自動機制，由耳膜處向外蛻皮，將耳垢自然推出，原理如表皮角質一樣，理論上毋須再處理。

若常用棉花棒掏耳，反易將耳垢愈推愈入，引致耳道發炎、聽力減弱。

至於去耳垢噴劑是否有效？陳醫生指，醫學上常使用兩種噴劑，一種用於乾性耳朵，用以軟化耳垢，令耳垢更易推出耳道；另一種是溶解噴劑，令耳垢溶化後流出耳朵。他指出噴劑效果要視乎耳垢分量而定︰

若只是輕微積聚，可以幫助耳垢離開耳道；但若耳垢堵塞情況嚴重，就需到專科醫生求診，以便洗耳或由專用儀器將耳垢吸出。

陳醫生指若感耳痛或聽力受阻，或表示耳垢有嚴重阻塞，宜盡早求醫。但若只是一般耳痕，或只是內部發炎或敏感導致，若由敏感引起可輕輕在牙骹位置按摩，切忌用工具伸入耳道圖「止癢」。

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責任編輯：羅嘉欣

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