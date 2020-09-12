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【潛逃港人】被扣內地港人家屬提4要求　促港府保障權利、立即接回香港　

政治 15:28 2020/09/12

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。6個有關家庭的家人，連同立法會議員朱凱廸、涂謹申會見傳媒及發表聲明，要求港府立即將12人接回香港。

【潛逃港人】蓬佩奧關注被扣內地12名港人情況　質疑港府保護港人權利的承諾

聲明表示，家屬被捕後獲警方通知，已循正式途徑委託內地律師前往看所守，但至今已有6名家屬委託律師被拒安排會面，當局更聲稱拘留人士已委託其他律師，意味當局全面封鎖12人的消息。

聲明又提到，事件至今已經21日，但12人仍然音訊全無，當中更有未成年人士，家屬卻不可透過委託律師親眼看一眼被拘捕人士，但港府未有提供任何實質協助，故家屬決定挺身而出表達4點要求：

  • 拒絕官派律師，讓委託律師與拘留者會面
  • 提供合適藥物予拘留人士
  • 准許拘留人士致電家屬
  • 要求港府確保港人權利，立即接回12人返港

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記者：陳宛彤

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