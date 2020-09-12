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【全民檢測】陳肇始視察4區的檢測中心　感謝有護士學生連續9天為市民採樣

社會 15:58 2020/09/12

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陳肇始表示有護士學生連續9日參加採樣工作。（陳肇始Facebook）

普及社區檢測計劃今日（12日）起延長服務至下星期一，食物及衞生局局長陳肇始今早到訪將軍澳和坑口的社區檢測中心，下午繼續行程，到了大埔及北角的社區檢測中心視察。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案

陳肇始在社交平台指出，感謝為「普及社區檢測計劃」出心出力的醫護和政府同事，也和接受檢測的市民傾談，很高興大家都對流程表示滿意，又讚揚同事採樣過程專業、快捷。

她透露有護士學生已連續9天，每天12小時為市民採樣，形容「非常感動」，又指他們亦表示能夠運用所學的專業知識參與抗疫，幫助市民，非常有意義。

陳肇始今日視察檢測中心的運作情況。（陳肇始Facebook）

政府日前宣布，普及社區檢測延長3日，現時營運中的約120間社區檢測中心，57間檢測中心服務將延長3日，至9月14日（下周一），其餘檢測中心將在9月11日後關閉。港府表示，市民可於在網上預約登記由9月12日至14日這3日的新增檢測時段，了解延長開放的檢測中地址，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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