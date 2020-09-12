【低調行善】郭富城收藏26年的秘密　在昏迷騎師耳邊唱歌增蘇醒機會

▲ 郭富城曾在昏迷騎師在耳邊唱歌望增加蘇醒機會。

港台前節目主持曾智華早前在專欄分享一個關於天王城城郭富城低調行善的故事，是城城郭富城埋藏了26年的秘密，當年有份參與事件的人甚至有協定要保密。

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幫忙喚醒昏迷騎師

1994年，已故的年輕見習騎師林嘉成在香港仔隧道發生嚴重交通意外昏迷送院，醫生表示若有特別因素刺激腦細胞，林嘉成就會有一線機會蘇醒。

▲ 城城表演《對你愛不完》。（youtube截圖）

師傅練馬師伍碧權得知愛徒偶像是郭富城，立即透過曾智華，以「搭上搭」聯絡城城，希望城城能給林嘉成鼓勵。

曾智華表示城城得知此事後立即答應，只希望低調處理，不要將此事變成宣傳。其後城城在昏迷的林嘉成耳邊唱了《對你愛不完》。

▲ 林嘉城為練馬師伍碧權愛徒。（網上圖片）

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為善最樂夠貼地

城城的到來未能挽救林嘉成的生命，有人在曾智華的Facebook留言：「當年已經有報導！今日睇返仍然覺得郭富城係貼地香港人。」並祝福城城：「好人一世平安！」

▲ 城城對音樂會演出極為滿意。（取自IG）

早前城城在全球Facebook串流直播《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為受疫情影響的失業舞蹈員及電影業基層籌募抒困經費。演出場地海港城捐出100萬，再加上郭富城之前私下損出數10萬元，此音樂會至少籌得逾百萬善款

城城曾發表感受：「希望我演出的歌舞和發放的鼓勵，可以帶給大家一些快樂和正能量。我永遠記得這一天，百人共舞，一起鼓舞動起來。為大家打氣。為香港打氣！」

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