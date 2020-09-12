【新冠肺炎】新增5宗不明源頭感染　涉屯門黃金泳灘餐室、油塘家庭群組及土瓜灣驗車中心

▲ 張竹君公布最新確診個案。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（12日）下午公布最新疫情。本港今日新增13宗確診個案 其中9宗屬本地感染，4宗外地輸入。

【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案 其中9宗屬本地感染

張竹君指出，在9宗本地感染個案中，5宗屬不明源頭感染。

4927，30女歲，於屯門居住，在屯門黃金泳灘餐室工作，9月9日最後一日上班，有十多位同事，得知消息後已到普及檢測，張竹君指餐廳應會閉關14日。

4936，51歲女，住大圍，於土瓜灣驗車中心工作，從事櫃位，9月9日最後一日上班，4位同事需檢測。

4937，88歲退休人士，住葵涌，與家人同住。

4938，45歲女，住樂富，於流浮山做文職，初步調查個案日常會自己進餐，於公司中或沒有緊密接觸者。

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此外，油塘新增一個家庭群組，其中4928為67歲退休男士，感染源頭不明，與6位家人同住油麗邨雅麗樓，平日會到新港明珠酒樓、裕民中心附近公園、鯉魚門街市，也會與街坊閒談。

他9月4日有病徵，9月9日到聯合醫院急症室，9月10日留樣本，追蹤時找到家人4933、4934及4935，其中4933及4935入院時未有病徵，亦曾到鯉魚門體育館做普及檢測，得知4928確診，也有到醫院檢驗，醫院所得出來的檢測結果比較普及檢測早，今日確診。

二人的CT值比較低，病毒量高，4933的CT值介乎17至19，4835的CT值則介乎16至18。

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記者：郭家穎