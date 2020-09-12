【贏在起跑線】訓練2歲兒每周讀5本英文書　虎媽嫌未識字︰記得內容但唔認得字

▲ 有港媽訓練2歲兒子每周讀4至5本英文書，嫌兒子記得內容卻未識字。

「贏在起跑線」一直都是家長討論的話題，催谷孩子比人走得快，即使贏在起跑線又能否贏到最後？有港媽訓練2歲兒子每周讀4至5本英文書，嫌兒子記得內容卻未識字，引發網民爭議，認為不應強迫幼兒認字。

港媽憂2歲兒子未識字

有網民昨日（11日）於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示「兩歲零兩個月大，咁大個都仲未識字？你估睇書真係為興趣呀？」並轉發了一個童書群組中一位港媽的帖文。港媽指26個月大的兒子正在閱讀一套英文童書系列，不過有疑問︰

想問下大家ORT（Oxford Reading Tree）點為之完成一本，佢記得內容，會靠記憶講到一兩句嘅短句，但係完全唔認得字，又唔肯定佢理唔理解個內容。

翻查出版社資料，這套英語故事系列共有16個階段，由學齡前的沒字書到中學程度的插圖篇章小說。而港媽表示兒子正閱讀第1階段，大約一星期讀4至5本，她發帖問網民「係咪唔認得字都照過下一本」。

要求2歲幼兒認字太催谷

不少網民留言討論，大感港媽要求2歲幼兒認字，是過分催谷的表現，有留言嘲諷「BB應該一出世就搵錢」。有媽媽網民分享，同樣購買這套英語故事系列給女兒，但她會與女兒一起看，讀得開心之餘，女兒自然記到少許英文。

另一位媽媽留言指，兒子由幼兒園開始看這系列，她見證兒子的進步︰

最初靠家長陪讀一個星期一本，後來慢慢係佢自己讀過之後就換書，慢慢升level。

網民︰閱讀興趣非訓練出來

另一方面，有網民認為2歲左右應該是親子共讀的時候，「即係阿媽抱住阿B講故事，阿B只需要享受圖畫同解說嘅時間」。他表示閱讀興趣是靠培養，而非訓練出來。

此外，有網民提出這套英語故事系列在外國，供4歲或以上的小朋友閱讀，可是「香港 / 亞洲人一向鍾意快人一步，2歲就開始睇。」

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載

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責任編輯︰王明芳