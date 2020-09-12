  • 28°C
香港時間 : 2020912日 (週六) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】屯門醫院女病人呈初步陽性　暫有清潔助理被列為密切接觸者

政治 16:58 2020/09/12

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（林宇翔攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在新冠肺炎記者會上稱，屯門醫院有一名65歲女病人呈初步陽性，由於入住病房入住率超100%，該名病人獲安排使用走廊的臨時病床，全程有佩戴口罩，正與衞生防護中心商討，有多少名病人、職員須被列密切接觸者，暫有一名病房洗手間清潔助理被列為密切接觸者。

該名女病人昨早入住屯門醫院，昨日傍晚發現為初步陽性個案，未有發燒及呼吸道感染徵狀，初步介定一名清潔助理為密切接觸者，因工作期間未有穿着保護衣、面罩，需要接受隔離觀察，另有4名職員曾與病人接觸，過程雖有穿上保護裝備，但謹慎起見，都會安排接受為期28日的醫學監察。

另外，該名女病人曾到訪的內科專科門診、入住病房已徹底清潔，該名女病人正在屯門醫院隔離病房留院，情況穩定。

劉家獻強調，醫管局防護裝備足夠使用5個月，前綫同事有需要一定能夠用到，而清潔助理工作時亦有需要穿上保護裝備，又呼籲前綫同事，即使工作繁忙都要做足防護裝備，以將感染機會減低。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤

 

相關文章

【新冠肺炎】多15名確診病人康復出院　185名病人仍然留醫
今日 16:43
【新冠肺炎】多15名確診病人康復出院　185名病人仍然留醫
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染
【新冠肺炎】新增5宗不明源頭感染　涉屯門黃金泳灘餐室、油塘家庭群組及土瓜灣驗車中心
今日 16:35
【新冠肺炎】新增5宗不明源頭感染　涉屯門黃金泳灘餐室、油塘家庭群組及土瓜灣驗車中心
屯門醫院 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 醫管局‎

最高瀏覽

【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【2020最新】豉油含食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油名單
11:06 2020/09/11
【2020最新】豉油含食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油名單