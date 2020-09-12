【新冠肺炎】屯門醫院女病人呈初步陽性　暫有清潔助理被列為密切接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（林宇翔攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在新冠肺炎記者會上稱，屯門醫院有一名65歲女病人呈初步陽性，由於入住病房入住率超100%，該名病人獲安排使用走廊的臨時病床，全程有佩戴口罩，正與衞生防護中心商討，有多少名病人、職員須被列密切接觸者，暫有一名病房洗手間清潔助理被列為密切接觸者。

該名女病人昨早入住屯門醫院，昨日傍晚發現為初步陽性個案，未有發燒及呼吸道感染徵狀，初步介定一名清潔助理為密切接觸者，因工作期間未有穿着保護衣、面罩，需要接受隔離觀察，另有4名職員曾與病人接觸，過程雖有穿上保護裝備，但謹慎起見，都會安排接受為期28日的醫學監察。

另外，該名女病人曾到訪的內科專科門診、入住病房已徹底清潔，該名女病人正在屯門醫院隔離病房留院，情況穩定。

劉家獻強調，醫管局防護裝備足夠使用5個月，前綫同事有需要一定能夠用到，而清潔助理工作時亦有需要穿上保護裝備，又呼籲前綫同事，即使工作繁忙都要做足防護裝備，以將感染機會減低。

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記者：陳宛彤