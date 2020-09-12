【九巴車禍】深水埗洗街車疑收掣不及撞九巴　23人受傷包括兩名兒童

▲ 深水埗九巴與洗街車相撞逾20人傷，傷者包括小童。

深水埗發生嚴重交通意外，一輛洗街車與一輛九巴相撞，意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，有23人受傷，包括一名男童及一名女童。

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警方指今日(12日)下午4時26分接報，一輛九巴於深水埗元州街駛至桂林街交界時，與一輛洗街車相撞，有23人受傷，包括一名男童及女童，部分傷者分別送至明愛醫院及瑪嘉烈醫院。現場大部分人屬於輕傷，4名乘客屬於緊急病人，但沒有生命危險，另有約18名乘客屬輕傷。

根據Facbook平台突發事故報料區，市民上載的現場照片可見，巴士右邊車身被撞至凹陷，在意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，多名市民隨即上前協助並報警求助。

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九巴指今日（12日）下午約4時許，九巴一輛6號線巴士，駛至元州街及桂林街交界，被一架水車攔腰撞到，多人受傷。九巴強調對意外非常關注，已立即派職員到現場支援，並趕往醫院慰問傷者，並提供適切協助，同時亦感謝現場搶救的消防和救護人員，會配合警方調查意外。

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記者：林卓昕、伍瑋瑋