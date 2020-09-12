  • 28°C
香港時間 : 2020912日 (週六) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【九巴車禍】深水埗洗街車疑收掣不及撞九巴　23人受傷包括兩名兒童

社會 17:19 2020/09/12

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

深水埗九巴與洗街車相撞逾20人傷，傷者包括小童。

深水埗發生嚴重交通意外，一輛洗街車與一輛九巴相撞，意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，有23人受傷，包括一名男童及一名女童。

【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染

警方指今日(12日)下午4時26分接報，一輛九巴於深水埗元州街駛至桂林街交界時，與一輛洗街車相撞，有23人受傷，包括一名男童及女童，部分傷者分別送至明愛醫院及瑪嘉烈醫院。現場大部分人屬於輕傷，4名乘客屬於緊急病人，但沒有生命危險，另有約18名乘客屬輕傷。

根據Facbook平台突發事故報料區，市民上載的現場照片可見，巴士右邊車身被撞至凹陷，在意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，多名市民隨即上前協助並報警求助。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

九巴指今日（12日）下午約4時許，九巴一輛6號線巴士，駛至元州街及桂林街交界，被一架水車攔腰撞到，多人受傷。九巴強調對意外非常關注，已立即派職員到現場支援，並趕往醫院慰問傷者，並提供適切協助，同時亦感謝現場搶救的消防和救護人員，會配合警方調查意外。

TOPick會跟進車禍最新情況。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林卓昕、伍瑋瑋

相關文章

【雙重感染】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　歐洲研究：雙重感染可1傳5
今日 11:46
【雙重感染】流感+新冠肺炎播毒力增2.5倍　歐洲研究：雙重感染可1傳5
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　其中9宗屬本地感染
【新冠肺炎】屯門醫院女病人呈初步陽性　暫有清潔助理被列為密切接觸者
今日 16:58
【新冠肺炎】屯門醫院女病人呈初步陽性　暫有清潔助理被列為密切接觸者
【新冠肺炎】油麗邨雅麗樓一家4人染疫　2人全民檢測未有結果前醫院驗出陽性
今日 17:08
【新冠肺炎】油麗邨雅麗樓一家4人染疫　2人全民檢測未有結果前醫院驗出陽性
巴士 深水埗 九巴

最高瀏覽

【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
13:00 2020/09/11
【林曉峰離婚】康子妮為相夫教子擱置夢想　精通多種樂器當天王天后御用和音
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
23:34 2020/09/10
【林曉峰離婚】林曉峰開腔承認婚變 阿Lo感激康子妮：是她成全了我
【2020最新】豉油含食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油名單
11:06 2020/09/11
【2020最新】豉油含食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油名單