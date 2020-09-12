【深水埗車禍】萬成清潔服務有限公司水車司機涉危駕被捕　九巴稱向傷者提供適切協助

▲ 意外發生在下4時多，警方指有23人受傷。（林宇翔攝）

深水埗發生嚴重交通意外，一輛洗街車與一輛九巴相撞，意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，有23人受傷，包括一名男童及一名女童。涉事的是九巴6號線及萬成清潔服務有限公司的水車，意外後洗街水車司機涉危險駕駛被警方拘捕。

九巴指今日（12日）下午約4時許，九巴一輛6號線巴士，駛至元州街及桂林街交界，被一架水車攔腰撞到，多人受傷。

根據九巴的資料，有關6號線是來回尖沙咀碼頭至荔枝角，途經佐敦, 旺角北, 旺角西, 大南、長沙灣及油麻地等地。

九巴強調對意外非常關注，事發後已立即派職員到現場支援，並趕往醫院慰問傷者，並提供適切協助，同時感謝現場搶救的消防和救護人員，並會配合警方調查意外。

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記者：伍瑋瑋