【潛逃港人】蓬佩奧關注被扣港人　外交部駐港公署：美政客立即停止插手

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以聲明指美國深切關注事件。外交部駐港公署發言人今日表達強烈不滿及堅決反對，要求美政客立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

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發言人提到，美國有個別政客，就仍在偵辦中的香港居民非法越境案指手劃腳、說三道四，對此強烈不滿及堅決反對，並強調中國是法治國家，中國司法機關依法辦案、依法保障犯罪嫌疑人各項合法權利，嚴格按照一國兩制原則，去處理涉及內地和香港的案件，美方「無權置喙」。

【潛逃港人】被扣內地港人家屬提4要求 促港府保障權利、立即接回香港

發言人續指，美國自身經濟社會問題不斷，種族衡突事件頻發，新冠肺炎感染及死亡人數高企，應集中精力處理國內事務，批評有個別美國政客不務正業，對其他國家內部事務異乎尋常關心，但對國內問題視而不見、裝聾作啞，嚴正要求美政客，遵守國際法和國際關係基本準則，擺正自己位置及管好自己事情，立即停止插手香港事務、干預中國內政。

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記者：陳宛彤