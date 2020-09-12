【深水埗車禍】64歲洗街車司機被捕 警方調查司機駕駛態度及車輛超重情況

▲ 警方表示會循三方面調查事故。（林宇翔攝）

深水埗元州街與桂林街交界今日 (12日)下午發生嚴重交通意外，一輛洗街水車與一輛九巴６號線巴士相撞，意外後巴士上多名乘客倒臥車廂內，有10男13女受傷，另外洗街車上一名女乘客亦受傷。警方西九龍總區交通意外調查組總督察林知行晚上八時多交代案情。

【九巴車禍】深水埗洗街車疑收掣不及撞九巴 23人受傷包括兩名兒童

警方表示初步調查檢視了事發環境的閉路電視，事發在下午時4時25分左右，一架九巴6號線由尖沙咀碼頭駛向荔枝角，巴士行徑元州街西北行到達桂林街交界時，由於前面的路況而慢車行駛中，在二、三線行駛時，在桂林街的一架特別用途車，迎頭與九巴發生碰撞。

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事發後，九巴車上有10男13女，全部清醒及輕傷，已送院接受治理，傷者年紀介乎5歲女童至85歲婆婆，至於特別用途車上也有一名女乘客受傷送院。警方拘捕特別用途車的64歲司機，他涉嫌危險駕駛被捕。

警方會針對三大方面調查，包括是路面狀況、車輛的機件性能、有沒有超重以及司機的駕駛態度、呼籲任何人士市民對今次的意外有何資料提供，請致電3661 9062或3661 9000，與西九龍交通部聯絡。

▲ 警方晚上交代案情。 （香港警察Facebook）

林知行又指出，路面駕駛人士需要注意，駕駛車輛是重大責任，形容今次的意外屬不幸中之大幸，傷者數目不是很嚴重的地步，而駕駛者勿心存僥倖，剎那間的閃失引致的後果可以很嚴重。他表示暫時現階段的調查未見有超速情況，會跟進是否涉及超重問題。

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記者：伍瑋瑋