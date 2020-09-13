【林曉峰離婚】康子妮開Live首親證離婚　飲泣唱《花千樹》寄意：傷了幾百個心

▲ 康子妮開Live首親證與林曉峰離婚。

49歲的林曉峰和43歲的康子妮在周四（9月10日）傳出離婚，結束18年的婚姻。離婚消息傳出後，林曉峰在9月11日凌晨在IG發文，承認與康子妮已離婚，後再發文表明二人和平分手「我同你冇仇冇恨」。

之後，康子妮在9月11日晚在IG貼出一家四口為大仔林寶慶祝生日的舊照，寫道：「有些東西永遠不變。」

【林曉峰離婚】康子妮婚變後首度開腔 貼一家四口舊照懷念：有些東西永遠不變

▲ 康子妮上載為長子慶生的照片，寫道：「有些東西永遠不變。」

康子妮開Live認離婚

到昨天（12/9）晚上，康子妮在證實婚變後首次現身，於抖音開Live唱歌並與網友對談。她在直播中談及離婚感受時，勇敢稱不會避忌此事：「人生一定有好多事情，有好有唔好，咁唔好係咪真係完全等於唔好呢？有時事情出現咗會了解自己多啲，其實所有嘢都係學習嚟。」

不少人網民留言為她加油打氣，深受感動的她說：「我想講，你哋全部嘅加油，我都擺晒喺個心裏面，多謝你哋，多謝！」當中更有網民直接問：「呢排你啲新聞唔係真㗎嘛？」而她亦大方回應：「係真㗎！所以多謝你哋，知道我既事，你哋又喺度，我都好感激，大家都係好朋友，感謝。」

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唱容祖兒金曲寄意

康子妮演唱林曉培歌曲《心動》時，更因為情緒激動邊唱邊喊。此歌歌詞：「有多久沒見你，以為你在哪裏，原來住在我心底陪伴着我的呼吸，有多遠的距離，以為聞不到你氣息，誰知道你背影，這麼長，回頭就看到你過去，讓它過去來不及從頭喜歡你」似乎是憑歌寄意。

而曾為容祖兒演唱會當和音的康子妮，之後又再唱了幾首Joey的歌曲，比如《心淡》等。

當中唱到《花千樹》時，康子妮一度因為太激動流淚而停了數秒後才能再繼續。而當中歌詞，相信十分觸動到她現時心情。《花千樹》其中歌詞 ：

大概妳也抱歉得很

傷了幾百個心

也未決定哪位合襯

或你知事到如今

共你應該一起的人

已變了做至親

看著你共誰合又分

美事還未發生

冬天已漸近