【賭王三房】賭王何鴻燊三房孫女Tylia容貌曝光　何猷啟前妻齊嬌分享母女合照【多圖】

▲ 何猷啟和齊嬌的幼女Tylia首度曝光。

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟與內地前妻齊嬌（GiGi）在今件7月爆出離婚，二人婚姻只維持兩年便結束，齊嬌亦帶兩女離開傷心地返上海娘家。最近，齊嬌似乎已收拾婚變心情，大方於社交平台分享與幼女Tylia的合照，並將地點標纖在上海藝倉美術館，戴上帽子的齊嬌更作狀向Tylia送吻。

猷啟和齊嬌的女兒Tylia的樣貌過往一直未有曝光，而今次終於公開了賭王何鴻燊孫女的容貌。

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▲ 何猷啟和齊嬌的幼女Tylia容貌曝光。（齊嬌IG圖片）

齊嬌上載母女合照寫道：

Hi, my sweet~ 疫情後終於可以愉快的出來玩耍啦～

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猷啟齊嬌由朋友介紹認識

猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，Gigi從事教育與金融工作，要內地與香港兩邊走，並非富二代。

不過這亦毋阻二人相愛，而且在2018年便結婚，夫婦恩愛，同年即誕下長女Tittania，去年再誕下細女Tylia，一家四口生活幸福。

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賭王何鴻燊於7月初舉行一連三日的喪禮時，齊嬌一直以三房媳婦的身份現身。

但猷啟早前被發現與年僅20歲的新歡Alice到酒店短聚，而齊嬌身邊亦由猷啟換成健碩男子陪睇牙，二人其後發聲明宣布已離婚數月，婚姻僅維持了兩年。

兩人宣布離婚後，齊嬌便帶同兩位女兒一同回上海，三母女離港獲猷啟親自送機。